Цілувалися, граючи в "бутилочку": як виглядає перше кохання Путіна і що про неї відомо

Вона була його сусідкою по дачі, але стосунки не пережили відстань

Президент Росії Володимир Путін ретельно приховує своє особисте життя. Відомо лише про одну його офіційну дружину — Людмилу, з якою він одружився у 1983 році, а потім розлучився у 2014-му. При цьому ходять легенди про його численних коханок, серед яких гімнастка Аліна Кабаєва. Однак мало хто знає, як виглядає перше кохання російського диктатора.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про жінку, яку називають першим коханням Путіна, як вона виглядає, і як склалася її доля.

Перше кохання Путіна — Віра Козлова

Жінку на ім’я Віра Козлова називають першим коханням Путіна. Вона була сусідкою по дачі майбутнього президента РФ і була закохана в нього юності. Втім, і він виявляв до неї почуття.

Путін з батьками жив у комуналці в Пітері, проте сім’я мала дачу в місті Тосно, куди вони приїжджали на літо і на новорічні свята. Саме там спільні друзі познайомили Путіна з Вірою Козловою, яка до того ж виявилася сусідкою — їхні будинки стояли поряд на одній вулиці.

Якось у період новорічних свят Путін із батьками приїхали до Тосно. Там молодь зібралася у будинку Віри, щоб відзначати Новий рік. Після курантів та шампанського компанія грала у "бутилочку". Коли черга крутити пляшку дійшла до Путіна, він поцілив у Віру Козлову. Тоді парочка скромно вийшла до сусідньої кімнати, щоб не цілуватися при всіх.

"Поцілунок був коротким, але мені раптом стало жарко", — такими спогадами ділилася Віра через роки у своїх інтерв’ю журналістами.

Однак це юнацьке кохання тривало недовго. Путін вступив до інституту в Ленінграді і перестав приїжджати на дачу в Тосно. А Віра згодом поїхала з рідного містечка. Пізніше вона повернулася до Тосно назад, вийшла заміж за друга Путіна з юності та народила йому двох дітей. Відомо, що жінка працювала продавчинею в магазині та швачкою, а її чоловік був лісником.

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