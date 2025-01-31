Росіяни викрали незвичну ялинку за 20 мільйонів, яку доставили з окупованої Горлівки (фото)

Доставка ялини не відбулася нібито через логістичні труднощі

Вугільну ялинку, яку подарували російському місту Кузбасу у Кемеровській області з тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині могли викрасти. Вона коштує близько 20 мільйонів рублів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Наприкінці грудня влада Кузбасу повідомила, що з окупованої Горлівки в регіон відправили семиметрову ялину, виготовлену з вугільних брикетів.

Її планували встановити в одному з міст, імовірно, у Прокоп'євську. Однак, як пише NGS42.RU, на початку січня подарунок міг бути викрадений на одному з перегонів.

Місцеві чиновники заявили виданню, що доставка ялини не відбулася через логістичні труднощі, "пов'язані з транспортуванням через територію спеціальної військової операції". Але де саме зараз знаходиться ялина і коли вона прибуде на місце, вони не уточнили.

Вугільна ялина оцінювалася приблизно у 20 мільйонів рублів. Повідомлялося, що інсталяція мала підкреслити важливість вугільної галузі та підтримку традицій.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни розпочали масштабний видобуток руди на тимчасово захопленій території Запорізької області. За попередньою інформацією, поблизу села Веселе, що за 15 кілометрів від Токмака, розгорнуто масштабні роботи з відкритого видобутку корисних копалин.