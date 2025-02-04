Грустный Чебурашка на надгробии: как выглядит могила писателя Успенского

Писатель похоронен в Москве

Советский и русский детский писатель и сценарист Эдуард Успенский, создавший популярных персонажей Чебурашки, Крокодил Гена, кот Матроскин, и других. В 2018 году сценариста не стало, а похоронили его на Троекуровском кладбище в Москве, как и звезду "Иронии судьбы" Мягкова.

Писатель признавался, что прожил яркую и интересную жизнь, несмотря на то, что его детство было сложным. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о творчестве Эдуарда Успенского и выяснить, как выглядит его могила.

Писать Успенский начал в школе, когда учился в старших классах. Однако высшее образование он получал в Московском авиационном институте. Печатать свои произведения он начал в 1960 году, когда был на третьем курсе. По окончанию института Успенский работал на Московском приборном заводе, однако через три года все же вернулся к творчеству — стал писать сценарии к театральным сценкам и стихам.

Благодаря Эдуарду Успенскому появились такие персонажи, как Крокодил Гена, Чебурашка, Почтальон Печкин, старуха Шапокляк, девочка Варя, пес Шарик, Дядя Федор, гарантийные человечки. Они были любимцами маленьких читателей и известны и ныне.

Причина смерти и могила Успенского

Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни. Он длительное время лечился от рака. В 2011 году писатель победил этот недуг, но за 5 лет он снова дал о себе знать.

За маленький промежуток времени он уже передвигался с помощью инвалидного кресла. Успенский прошел четыре курса химиотерапии и лечился в Германии, но рак все же победил.

Эдуард Успенский похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Могила выглядит минималистично, но ухожено. На памятнике изображено лицо писателя с доброй улыбкой, даты жизни и смерти Успенского. На могиле установлен маленький Чебурашка из гранита, который опустил голову и поджал уши.

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