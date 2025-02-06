"Это будет знаковая встреча". Когда Путин встретится с Трампом, рассказали в Госдуме
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Всесторонняя подготовка продолжается
Встреча главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в ближайшее время. Вероятнее всего в феврале или марте.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, вероятность личного контакта президентов "стопроцентная".
"Февраль или март, не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", — сказал Слуцкий.
Он подчеркнул, что такая встреча "требует серьезной подготовки, которая сегодня находится в продвинутой стадии". В ближайшее время мир услышит точную дату встречи, которая "будет с конструктивными последствиями для самых актуальных вопросов сегодняшней мировой политики".
"Это Украина, Ближний Восток и вообще вопросы мировой политики и международных отношений в ближайшем будущем. Уверен, что это будет знаковая встреча, она не пройдет бесполезно", — добавил Слуцкий.
Напомним, что недавно в Кремле намекнули на контакты с США. В WSJ объяснили, что Москва и Вашингтон предположительно обсуждают потенциальный план прекращения войны в Украине.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в администрации Трампа произошел раскол, ведь в Белом Доме нет единой позиции в отношении Украины.