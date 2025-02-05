У Путіна раптом заявили про готовність до переговорів із Зеленським: політолог пояснив, чому Кремль змінив риторику

Політолог вважає, що за лаштунками Вашингтон і Кремль мають контакти

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про готовність Росії до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, хоча раніше у Кремлі категорично відмовлялися від такої можливості. У питанні переговорів "не має бути місця емоціям", натомість потрібен "юридичний аналіз та абсолютний прагматизм", каже представник Путіна.

Про це Пєсков заявив на брифінгу 5 лютого. Попри це він продовжив ставити під сумнів легітимність українського президента. Український політолог Олексій Якубін спеціально для "Телеграфу" пояснив, з чим пов’язані такі заяви Пєскова.

Причиною такої різкої зміни риторики, на думку політолога, є активізація залаштункових переговорів між США та Росією щодо завершення війни. За його словами, попри відсутність офіційних контактів між Путіним і Трампом, спілкування може відбуватися на приватному рівні.

"Якщо ми говоримо про Вашингтон і Кремль, то ці заяви Пєскова є дуже і дуже показовими. Незважаючи на те, що офіційно у Путіна говорили, що жодного офіційного контакту між Путіним і Трампом не було, але, скоріш за все, на приватному рівні все ж є контакт", — зазначає Олексій Якубін.

Також політолог пояснив, чому ж Трамп так довго не дзвонить Путіну, хоч це було анонсовано уже давно. "Пауза між анонсом майбутньої розмови президента США Трампа з Путіним та самим дзвінком пов'язана з розробкою певного алгоритму між Вашингтоном та Москвою щодо завершення російсько-української війни, який мають погодити з Києвом", – зазначив Якубін.

Експерт вважає, що офіційне оголошення про телефонну розмову двох лідерів відбудеться лише після досягнення конкретних результатів. За його словами, базою для переговорів може таки стати план Келлога, представлений у квітні.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Білому Домі немає єдиної позиції щодо України. Через це в адміністрації Трампа стався розкол.