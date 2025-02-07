Сучасний варіант пейджерів Хезболли? Проти російських військових влаштували геніальну диверсію

Ізраїлю таким методом вдалось ліквідувати близько 500 бойовиків

Російських військових, ймовірно, намагалися ліквідувати методом, схожим на той, який раніше використовував Ізраїль проти угруповання "Хезболла" в Лівані, коли у бойовиків вибухали пейджери. Інформацію про це поширили російські ЗМІ.

За їхньою інформацією, невідомі надіслали партію FPV-окулярів під виглядом гуманітарної допомоги, які мали детонувати під час увімкнення. Російська сторона, за звичною практикою, натякає на причетність України до інциденту.

Про це повідомив представник російського виробника мережевого обладнання АТ "НВП" Ігор Потапов.Про постраждалих чи загиблих внаслідок можливої диверсії російські медіа не повідомляють.

Нагадаємо, схожий метод було застосовано у вересні в ліванському Бейруті, де через вибухи портативних пейджерів постраждало або загинуло понад 4000 бойовиків "Хезболли". 400 осіб опинилися у важкому стані, 500 отримали проблеми із зором. Тоді навіть посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані втратив око під час вибуху пейджера. Як повідомлялось тоді, перед вибухом пейджери видавали звукові сигнали, тому бойовики брали їх до рук і підносили до обличчя.

Також раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ ліквідувала офіцера ГРУ, який писав пісні для зірок російської естради. Рідні кажуть, що не знали про його рішення приєднатися до російських військ.