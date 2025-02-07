Змінив прізвище під вибори: куди зник кандидат у президенти Василь Противсіх і за що його судили через 10 років

Цього кандидата називали "технічним", він мав зіграти на руку Януковичу

Василь Противсіх — колишній кандидат у президенти України у 2010 році, який сполошив українську політику. Його називали "технічним" кандидатом, який мав перетягнути на себе голоси електорату Юлії Тимошенко на користь Януковича. Однак він не лише програв вибори, а й опинився на лаві підсудних через 10 років після виборчої кампанії.

"Телеграф" розповість, що відомо про кандидата у президенти на виборах 2010 року Василя Противсіха.

Василь Противсіх — кандидат на виборах 2010 року

Вибори президента України у 2010 році пройшли у два тури та тривали з 17 січня до 7 лютого. У першому турі цих виборів змагалися за перемогу звичні особи української політики, а головними опонентами стали Юлія Тимошенко та Віктор Янукович, які у підсумку й змагалися у другому турі.

Однак у цій передвиборчій кампанії був свій феномен — кандидат Василь Гуменюк, який напередодні виборів змінив прізвище на "Противсіх". Таким чином, він хотів привернути на свій бік електорат, який втомився від відомих політиків і збирався поставити в бюлетені позначку "Проти всіх".

Відомо, що Василь Гуменюк (Противсіх) народився 15 жовтня 1946 року в селі Олешків Івано-Франківської області, зараз йому 78 років. У 1975 році після служби в армії Гуменюк закінчив юридичний факультет Львівського університету. У молодості якийсь час працював у Росії, потім був інструктором Івано-Франківського облвиконкому. З 1984 по 1991 рік був мером курортного містечка Яремче на Франківщині, а до того 5 років обіймав посаду заступника мера. Також був членом КПРС.

Крім того, відомо, що на початку 2000-х Василь Гуменюк (Противсіх) деякий час працював на митниці, потім очолив Івано-Франківську торгово-промислову палату.

2 жовтня 2009 року Василь Гуменюк змінив прізвище на Противсіх, а вже 3 листопада подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти України. Як розповідав кандидат, гроші на заставу в ЦВК, а це понад 2 млн. гривень, йому зібрали односельці. Головна ідея зі зміною прізвища Василя Противсіха була в тому, щоб українці, які мали намір голосувати проти всіх кандидатів, віддали б свої голоси йому.

Однак цього не сталося. За результатами виборів він зібрав лише 0,16% голосів українців і став другим з кінця списку кандидатів. До речі, після виборів політик змінив прізвище назад на Гуменюк.

Суд проти Василя Гуменюка

За даними місцевих івано-франківських ЗМІ, у 2020 році Василь Гуменюк опинився на лаві підсудних. Однак це не було пов’язане з його виборчою кампанією — справа була у його роботі президентом Івано-Франківської торгово-промислової палати. Василя Гуменюка звинувачували в тому, що він використав службове становище у злочинних цілях.

За версією слідства, Гуменюк шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів грошима підприємства у сумі 186 тис. грн. Він укладав договори зі своєю дружиною на виконання послуг, які нею фактично не надавалися, а кошти на ці послуги отримував особисто. Проте, інформації про те, чим закінчилися суди над Василем Гуменюком, нам знайти не вдалося. Після 2020 року згадок про нього у мережі просто немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Тимошенко 20 років тому, коли її вперше призначили прем’єром. У сукні з мереживом та вже з фірмовою косою на голові.