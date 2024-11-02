Він вважає Вашингтон своїм ворогом

Чоловік, який називає себе американським громадянином Деніелом Мартіндейлом, заявив, що з 11 лютого 2022 року він перебував в Україні і передавав Росії координати українських військових об’єктів. Нині він у Росії, його нібито вивезли з України російські силовики.

Як повідомляють росЗМІ, інформація від Мартіндейла неодноразово використовувалася для ураження техніки та особового складу ЗСУ. За заявами бойовиків терористичної організації "ДНР", Мартіндейл відіграв ключову роль у підготовці захоплення села Богоявленка на Донеччині російською армією.

Мартіндейл перебуває у Москві. Під час своєї пресконференції він заявив, що перебуває в РФ з власної волі. Він показав паспорт та інші свої документи.

Також він розповів, чи підтримував контакти з російською стороною через Telegram. За його словами, він не лише не хоче повертатися до США, а й вважає Вашингтон своїм ворогом. Мартіндейл заявив, що після закінчення війни хотів би жити в Росії, завести сім’ю та займатися фермерством. Він показав фото, які зробив під час свого перебування в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російська агентура завербувала ірландського депутата для роботи на благо Кремля. І це зовсім не дивує прем’єр-міністра Ірландії Саймона Харріса.