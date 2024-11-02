Рус

Американець жив в Україні та зливав ФСБ дані про ЗСУ. Він розповів про свої "подвиги" (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Деніел Мартіндейл Новина оновлена 02 листопада 2024, 14:48
Деніел Мартіндейл. Фото Колаж "Телеграфу"

Він вважає Вашингтон своїм ворогом

Чоловік, який називає себе американським громадянином Деніелом Мартіндейлом, заявив, що з 11 лютого 2022 року він перебував в Україні і передавав Росії координати українських військових об’єктів. Нині він у Росії, його нібито вивезли з України російські силовики.

Як повідомляють росЗМІ, інформація від Мартіндейла неодноразово використовувалася для ураження техніки та особового складу ЗСУ. За заявами бойовиків терористичної організації "ДНР", Мартіндейл відіграв ключову роль у підготовці захоплення села Богоявленка на Донеччині російською армією.

Мартіндейл перебуває у Москві. Під час своєї пресконференції він заявив, що перебуває в РФ з власної волі. Він показав паспорт та інші свої документи.

Також він розповів, чи підтримував контакти з російською стороною через Telegram. За його словами, він не лише не хоче повертатися до США, а й вважає Вашингтон своїм ворогом. Мартіндейл заявив, що після закінчення війни хотів би жити в Росії, завести сім’ю та займатися фермерством. Він показав фото, які зробив під час свого перебування в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російська агентура завербувала ірландського депутата для роботи на благо Кремля. І це зовсім не дивує прем’єр-міністра Ірландії Саймона Харріса.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Шпигун