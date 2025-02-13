Величезний комплекс з бронзовою статуєю: який вигляд має могила ексмера Києва Омельченка
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Політика звинувачували в незаконному розподілі земель у столиці
Олександр Омельченко був міським головою Києва та очолював державну адміністрацію столиці протягом 10 років. Він був народним депутатом та навіть балотувався в президенти України. Протягом своєї діяльності періодично потрапляв у скандали. Чоловік помер у 2021 році.
Омельченко голосував за ратифікацію скандальних "Харківських угод", відповідно до яких Чорноморський флот Росії мав перебувати у Криму до 2042 року. І це ще не всі скандали за участі політика. "Телеграф" розповість більше про його діяльність, і чому він помер.
Біографія Олександра Омельченка
Майбутній політик народився у 1938 році на Вінниччині. Навчався у Київському будівельному технікумі, згодом — в інженерно-будівельному інституті та інституті народного господарства. Проходив службу у радянській армії.
Омельченко спочатку працював бетонником, майстром цеху, а згодом став головним інженером і керівником на підприємствах "Головкиївміськбуду". Був консультантом з будівництва в Афганістані. Пізніше чоловік почав керувати управлінням будіндустрії,промбудматеріалів і стандартизації Держбуду УРСР.
На початку 90-х Омельченко був заступником голови Київського міськвиконкому. А у 1994 році він став першим заступником голови Київської міськдержадміністрації. Ще через 2 роки політик чиновник очолив столичну державну адміністрацію.
Під час керування містом Омельченка відкрили 8 станцій метро та відновлювали храми. Однак у той же час скорочували кількість громадського транспорту, ліквідовували трамвайні колії, закривали депо.
Водночас Омельченку закидали незаконний розподіл земель у столиці, у кумівстві, непрозорості закупівель. Генпрокуратура порушувала справу через зловживання під час розподілу житла. Але Омельченко опинився поза судом.
Омельченку також закидали незаконний розподіл земель у "Пущі-Водиці", які віддавали під забудову бізнесменам, депутатам, міністрам. Тоді його ніхто не притягнув до відповідальності. Також чиновнику дорікали за те, що вигляд Києва під час його керівництва став гіршим.
У 2004 році Омельченко балотувався в президенти України. За нього тоді проголосувало всього 0,48 % виборців. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко звільнив посадовця, але через рік він став народним депутатом. Входив до Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.
Омельченко двічі збивав на смерть пішоходів, проте покарання не поніс. Через рік нардеп підтримав горезвісні "Харківські угоди". Документ передбачав перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі до 2042 року.
У 2020 році знову балотувався у мери столиці. Тоді його помітили у непрямому підкупі виборців: людям наливали горілку та роздавали гречку.
Могила Олександра Омельченка
Політик помер через ускладнення після коронавірусу в 2021 році. В нього трапився інфаркт. Чиновника поховали на Байковому кладовищі.
Омельченку встановили об'ємний меморіальний комплекс. На великій надгробній плиті можна побачити зображення київських висоток та його особисті дані. Також є напис: "Мер Києва, Герой України".
Окрім цього, на місці похованні встановили бронзову статую Омельченка, яка розміщена на конструкції. На ній також можна побачити каску, яка нагадує про те, що чоловік працював у будівельній сфері. Увесь меморіальний ансамбль розташований на гранітній чорній плиті.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила колишнього голови КМДА Володимира Бондаренка. Він заснував цікавий музей просто неба.