Величезний комплекс з бронзовою статуєю: який вигляд має могила ексмера Києва Омельченка

Політика звинувачували в незаконному розподілі земель у столиці

Олександр Омельченко був міським головою Києва та очолював державну адміністрацію столиці протягом 10 років. Він був народним депутатом та навіть балотувався в президенти України. Протягом своєї діяльності періодично потрапляв у скандали. Чоловік помер у 2021 році.

Омельченко голосував за ратифікацію скандальних "Харківських угод", відповідно до яких Чорноморський флот Росії мав перебувати у Криму до 2042 року. І це ще не всі скандали за участі політика. "Телеграф" розповість більше про його діяльність, і чому він помер.

Біографія Олександра Омельченка

Майбутній політик народився у 1938 році на Вінниччині. Навчався у Київському будівельному технікумі, згодом — в інженерно-будівельному інституті та інституті народного господарства. Проходив службу у радянській армії.

Омельченко спочатку працював бетонником, майстром цеху, а згодом став головним інженером і керівником на підприємствах "Головкиївміськбуду". Був консультантом з будівництва в Афганістані. Пізніше чоловік почав керувати управлінням будіндустрії,промбудматеріалів і стандартизації Держбуду УРСР.

Олександр Омельченко довго працював у будівельній сфері, фото з мережі

На початку 90-х Омельченко був заступником голови Київського міськвиконкому. А у 1994 році він став першим заступником голови Київської міськдержадміністрації. Ще через 2 роки політик чиновник очолив столичну державну адміністрацію.

Під час керування містом Омельченка відкрили 8 станцій метро та відновлювали храми. Однак у той же час скорочували кількість громадського транспорту, ліквідовували трамвайні колії, закривали депо.

Омельченко був мером Києва протягом 10 років, фото з мережі

Водночас Омельченку закидали незаконний розподіл земель у столиці, у кумівстві, непрозорості закупівель. Генпрокуратура порушувала справу через зловживання під час розподілу житла. Але Омельченко опинився поза судом.

Омельченку також закидали незаконний розподіл земель у "Пущі-Водиці", які віддавали під забудову бізнесменам, депутатам, міністрам. Тоді його ніхто не притягнув до відповідальності. Також чиновнику дорікали за те, що вигляд Києва під час його керівництва став гіршим.

Омельченку закидали дерибан земель у столиці, фото з мережі

У 2004 році Омельченко балотувався в президенти України. За нього тоді проголосувало всього 0,48 % виборців. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко звільнив посадовця, але через рік він став народним депутатом. Входив до Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Омельченко двічі збивав на смерть пішоходів, проте покарання не поніс. Через рік нардеп підтримав горезвісні "Харківські угоди". Документ передбачав перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі до 2042 року.

Омельченко голосував за скандальні "Харківські угоди"

У 2020 році знову балотувався у мери столиці. Тоді його помітили у непрямому підкупі виборців: людям наливали горілку та роздавали гречку.

Могила Олександра Омельченка

Політик помер через ускладнення після коронавірусу в 2021 році. В нього трапився інфаркт. Чиновника поховали на Байковому кладовищі.

Омельченку встановили об'ємний меморіальний комплекс. На великій надгробній плиті можна побачити зображення київських висоток та його особисті дані. Також є напис: "Мер Києва, Герой України".

Окрім цього, на місці похованні встановили бронзову статую Омельченка, яка розміщена на конструкції. На ній також можна побачити каску, яка нагадує про те, що чоловік працював у будівельній сфері. Увесь меморіальний ансамбль розташований на гранітній чорній плиті.

Олександру Омельченку встановили статую, фото "Вікіпедія"

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