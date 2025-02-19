"Для росіян Трамп — супермен": про що говорять заяви президента США після переговорів із РФ

Якщо Трамп зможе досягти припинення вогню навіть на кілька днів, то це з його медійними можливостями розкрутить його до неба

Жорсткі заяви Дональда Трампа після переговорів із Росією — це не "зливання" України і не якась "хитра політика". Це димова завіса, яка покликана приховати низку проблем команди Трампа.

Таку думку висловив "Телеграфу" політичний експерт Олексій Голобуцький.

Трамп має проблеми

Він пояснив, що вже в найближчому майбутньому (місяць-півтора) команді Трампа потрібно буде показувати своїм виборцям результат, щоб підтвердити хоча б 50-ту частину всього обіцяного. Україна та Росія у цьому випадку виступають своєрідним інструментом для цього.

— Росія — інструмент у майбутній боротьбі з Китаєм. Україна – інструмент у примусі Європи приєднатися до Америки у майбутній боротьбі з Китаєм. І інструмент для того, щоб Росія не зазнавалася і не думала про себе більше, ніж вона є. А найголовніше це зараз результат припинення вогню, вважає експерт.

Голобуцький каже, що якщо Трамп зможе добитися припинення вогню навіть на кілька днів, то це з його медійними можливостями розкрутить його до неба.

"Договорняків" не вийде

При цьому наш співрозмовник упевнений, що зараз ні мирні переговори, ні будь-які домовленості нереальні.

— Ми часто просто недооцінюємо себе, не розуміючи наш ресурс. Ми три роки стримували агресію. Ми стоїмо. Ми маємо армію. Армія, яка зараз є другою за силою та можливостями після російської. На європейському континенті точно. І цей ресурс нікуди не пропаде.

Що таке "зливання"? Це виконання побажань Путіна? Як ми собі це уявляємо? Що наша армія виходить із Запоріжжя та Херсона? Це неможливо у будь-якому випадку. Навіть якщо американці перекриють нам кисень щодо зброї. Залишається Європа, якій це невигідно. Залишається Китай, якому також у такому вигляді це не вигідно. Китай хоч і навряд чи нам допомагатиме, але й заважати теж не буде. Навіть якщо Росія зараз кине свої сили на ці міста, це ще півроку-рік кривавих подій.

А ще не забуватимемо, що половина Конгресу США — демократи. Через два роки там будуть вибори, і Трамп може втратити й Конгрес, і Сенат. Демократи нікуди не поділися. Просто всі перебувають у стані очікування. Чекають на те, де Трамп сяде в калюжу і на скільки вистачить його нахрапу, — упевнений Голобуцький.

Злий/добрий поліцейський Трамп

На думку Голобуцького, Трамп не спеціально робить дивні заяви, наприклад, про нібито 4% підтримки у Зеленського.

- Він не спеціально. Я не знаю, наскільки він грамотний чи не грамотний вже настільки, що не може прочитати 40% замість 4%. Але він не спеціально це зменшив. Так, він зробив навіть крутіше, ніж російська пропаганда, але це не означає, що він її дивиться. Кожен має своє завдання.

Трамп дуже хоче результату. Він хоче стати найбільшим президентом США і все ж таки йому вже 78 років. Він вважає, що в нього дуже мало часу, тому він одночасно і хороший поліцейський і поганий.. Впевнений, завтра він може говорити вже зовсім інші слова, а може, навіть і похвалить Зеленського, — вважає експерт.

Співрозмовник наголосив, що у команді Трампа є "руйнівники". Одним із них він називає Ілона Маска. А тим часом держсекретар Марко Рубіо має не дозволяти руйнувати там, де це може бути "шкідливо".

— Ця руйнівна хвиля, яку очолює Трамп зараз у світі, вона ж має, за їхньою логікою, руйнувати те, що заважає. Залишати те, що допомагає, додав Голобуцький.

Як далі вибудовувати комунікацію із Трампом

Експерт вважає, що для подальшого вибудовування комунікації необхідно тримати свою позицію. Тобто Україна має чіткі "червоні" лінії. Тому слід намагатися залучати всі можливі способи для того, щоб порозумітися з Трампом, не виходячи за ці лінії. Також не слід зосереджувати в одному офісі всі відносини зовнішньополітичні, а треба дати можливість робити це всім, хто міг би.

— І опозиція, і депутати, і все, що завгодно. Треба пояснювати, чи потрібно вести переговори. І, звичайно, не забувати, що ще є Європа, яка зараз, звичайно, має дещо протилежні інтереси.

Знов-таки про це Венс говорив. Вони так бачать, що наступна війна, хоч би як вона виглядала, це буде Китай. Це війна не за Тайвань, звісно. Це війна за технології, війна за концепцію впливу світу. Тобто регулювання за допомогою штучного інтелекту демократичним способом, як себе уявляють трампісти, або автократичним, як Китай уявляє. І Європа зараз повністю, з американського погляду, на стороні Китаю, вважає співрозмовник.

Наше завдання – вижити

Завдання України, на думку Голобуцького, — вижити. Іти на якісь домовленості з такими країнами чи силами, які ще вчора здавались просто неможливими.

- Скільки вижити? Це одне завдання. На жаль, у процесі виживання ми можемо, звичайно, зробити такі альянси та піти на такі кроки, які, певен, дуже багатьом у країні не сподобаються. Можуть не сподобатися.

Знову ж таки, ця істерія, яка зараз триває — ми настільки віддзеркалюємо росіян, тільки в інший бік. Читаю зараз, вони всі в захваті від Трампа. Трамп – це супермен якийсь, про Путіна вже забули. А у нас навпаки — Трамп г**но, по**нок, т**рюка і так далі, — наголосив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп міг запропонувати Путіну на переговорах в Ер-Ріяді.