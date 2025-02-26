Лавров назвав дату другого раунду переговорів Россії та США

Цього разу Україна не у фокусі

Росія та США проведуть нову зустріч у Стамбулі 27 лютого 2025 року. На переговорах говоритимуть лише про роботу посольств обох країн, але не про припинення війни в Україні.

Російська сторона сподівається на прогрес у питаннях роботи дипломатичних установ. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляють російські ЗМІ.

Лавров підкреслив, що зустріч присвятять виключно проблемам роботи посольств США і Росії. "Я думаю, після зустрічі стане зрозуміло, як швидко ми зможемо рухатися вперед", – сказав голова МЗС Росії.

Раніше ЗМІ писали, що переговори мали пройти 25 лютого в Саудівській Аравії. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков говорив, що зустріч планували провести найближчими двома тижнями на рівні керівників відповідних відділів.

Нагадаємо, що 18 лютого делегації США та Росії вже зустрічалися в Ер-Ріяді. Тоді держсекретар США Марко Рубіо заявив, що вірить у готовність Росії почати серйозний процес для закінчення війни. Проте президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає результатів цих переговорів і навіть скасував свій візит до Саудівської Аравії через цю зустріч.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін хоче захопити ще два обласні центри. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.