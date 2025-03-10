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После операции упала в кому и умерла: где похоронили бабу Надю из "Моей прекрасной няни"

Автор
Виктория Козар
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Как выглядит могила актрисы Александры Назаровой из "Моей прекрасной няни"
Как выглядит могила актрисы Александры Назаровой из "Моей прекрасной няни". Фото Коллаж "Телеграфа"

Артистка сыграла в десятках фильмов и сериалов

Александра Назарова — российская актриса, прославившаяся ролью бабушки Нади в ситкоме "Моя прекрасная няня". Многие актеры сериала уже умерли, например Любовь Полищук. Назаровой тоже не стало, когда ей было 79 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно о карьере актрисы, почему она умерла, и где ее похоронили.

Что известно об Александре Назаровой

Будущая актриса родилась в 1940 году в Санкт-Петербурге. Училась в театральном институте и работала в Центральном детском театре. За 50 лет Назарова была актрисой Московского драматического театра имени Ермоловой. Она играла в постановках "Мэри Поппинс", "Дон Жуан возвращается с войны", "Ван Гог", "Бременские музыканты", "Снежная королева", "День космонавтики", "Танго".

Александра дебютировала в ленте "А если это любовь?" в 1961 году. С этого времени актриса активно снималась в кино. Через 3 года Назарова исполнила свою первую главную роль – Иры Егоровой – в фильме "Любовь". Ее героиня планировала после школы поступить в вуз. Однако девушка встретила любовь и решила работать с парнем на стройке.

Александра Назарова, что известно
Александра Назарова в ленте "А если это любовь?", скриншот из фильма
Александра Назарова биография
Александра Назарова в фильме "Любимая", скриншот из фильма

Также Назарова играла в ленте "София Перовская", где превратилась в дочь бывшего петербургского губернатора. Впоследствии актриса решила сделать почти десятилетнюю паузу в съемках. В середине 70-х Александра снова начала появляться в фильмах и сериалах, но преимущественно в эпизодических и второстепенных ролях.

Александра Назарова фильмография
Александра Назарова в фильме "София Перовская", скриншот из фильма

В частности, Назарова исполнила роль учительницы литературы в ленте "Мелодия на два голоса", работницы лаборатории — в "Шаг", хозяйки квартиры — в "Мария Магдалина", секретарши — в "Крутые: смертельное шоу".

Назарова получила масштабную популярность после участия в юмористическом сериале "Моя прекрасная няня". Она исполнила роль бабушки няни Вики — Нади, когда ей было 64 года.

Назарова "Моя прекрасная няня"
Назарова в сериале "Моя прекрасная няня", скриншот из ситкома

Также Назарова играла в картинах "Атаман", "Солдаты 9", "Держи меня крепче", "Долгожданная любовь", "Глухарь-3", "Товарищи полицейские", "Учитель в законе. Возвращение", "Смешанные чувства". Кроме этого, россиянка появлялась в журнале "Ералаш". В общей сложности актриса снялась более чем в 90 фильмах и сериалах и озвучила десятки мультфильмов.

Могила Александры Назаровой

В 2019 году у актрисы была болезнь легких. Ей сделали трахеостомию – разрез части трахеи с введением в нее специальной трубки. Впрочем, в этот момент у Александры начали отказывать другие органы. Назарова упала в кому, а вскоре умерла из-за полиорганной недостаточности в 79 лет.

Александра Назарова в старости
Назарова в последние годы жизни, фото из сети

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сначала на ее могиле был установлен только деревянный крест. Впоследствии на месте захоронения разместили гранитный памятник с портретом актрисы и личными данными. Также участок у могилы оформили декоративной галькой и оцепили металлическим забором.

Александра Назарова могила
На могиле Назаровой сначала был деревянный крест, фото из сети
Памятник Александре Назаровой
Памятник Назаровой, фото из сети
Как выглядит памятник Александре Назаровой
На могиле Назаровой – гранитный памятник, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела в 2025 году могила Анастасии Заворотнюк. Актриса умерла из-за онкологии мозга.

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#Карьера #Могила #Александра Назарова