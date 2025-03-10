После операции упала в кому и умерла: где похоронили бабу Надю из "Моей прекрасной няни"

Артистка сыграла в десятках фильмов и сериалов

Александра Назарова — российская актриса, прославившаяся ролью бабушки Нади в ситкоме "Моя прекрасная няня". Многие актеры сериала уже умерли, например Любовь Полищук. Назаровой тоже не стало, когда ей было 79 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно о карьере актрисы, почему она умерла, и где ее похоронили.

Что известно об Александре Назаровой

Будущая актриса родилась в 1940 году в Санкт-Петербурге. Училась в театральном институте и работала в Центральном детском театре. За 50 лет Назарова была актрисой Московского драматического театра имени Ермоловой. Она играла в постановках "Мэри Поппинс", "Дон Жуан возвращается с войны", "Ван Гог", "Бременские музыканты", "Снежная королева", "День космонавтики", "Танго".

Александра дебютировала в ленте "А если это любовь?" в 1961 году. С этого времени актриса активно снималась в кино. Через 3 года Назарова исполнила свою первую главную роль – Иры Егоровой – в фильме "Любовь". Ее героиня планировала после школы поступить в вуз. Однако девушка встретила любовь и решила работать с парнем на стройке.

Александра Назарова в ленте "А если это любовь?", скриншот из фильма

Александра Назарова в фильме "Любимая", скриншот из фильма

Также Назарова играла в ленте "София Перовская", где превратилась в дочь бывшего петербургского губернатора. Впоследствии актриса решила сделать почти десятилетнюю паузу в съемках. В середине 70-х Александра снова начала появляться в фильмах и сериалах, но преимущественно в эпизодических и второстепенных ролях.

Александра Назарова в фильме "София Перовская", скриншот из фильма

В частности, Назарова исполнила роль учительницы литературы в ленте "Мелодия на два голоса", работницы лаборатории — в "Шаг", хозяйки квартиры — в "Мария Магдалина", секретарши — в "Крутые: смертельное шоу".

Назарова получила масштабную популярность после участия в юмористическом сериале "Моя прекрасная няня". Она исполнила роль бабушки няни Вики — Нади, когда ей было 64 года.

Назарова в сериале "Моя прекрасная няня", скриншот из ситкома

Также Назарова играла в картинах "Атаман", "Солдаты 9", "Держи меня крепче", "Долгожданная любовь", "Глухарь-3", "Товарищи полицейские", "Учитель в законе. Возвращение", "Смешанные чувства". Кроме этого, россиянка появлялась в журнале "Ералаш". В общей сложности актриса снялась более чем в 90 фильмах и сериалах и озвучила десятки мультфильмов.

Могила Александры Назаровой

В 2019 году у актрисы была болезнь легких. Ей сделали трахеостомию – разрез части трахеи с введением в нее специальной трубки. Впрочем, в этот момент у Александры начали отказывать другие органы. Назарова упала в кому, а вскоре умерла из-за полиорганной недостаточности в 79 лет.

Назарова в последние годы жизни, фото из сети

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сначала на ее могиле был установлен только деревянный крест. Впоследствии на месте захоронения разместили гранитный памятник с портретом актрисы и личными данными. Также участок у могилы оформили декоративной галькой и оцепили металлическим забором.

На могиле Назаровой сначала был деревянный крест, фото из сети

Памятник Назаровой, фото из сети

На могиле Назаровой – гранитный памятник, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела в 2025 году могила Анастасии Заворотнюк. Актриса умерла из-за онкологии мозга.