Яке стоп слово? Українці малюють влучні меми з приводу останніх новин

Лютий став справжнім випробуванням стійкості українців

Останніми днями на українців обрушився шквал негативних новин. Це і переговори Дональда Трампа з Путіним, і суперечливі заяви американського президента, які справили враження, що нашу країну зливають.

Крім того, в ніч проти 14 лютого російський дрон потрапив у саркофаг на Чорнобильській АЕС, який захищає навколишнє середовище від радіації. "Телеграф" зібрав у соцмережах меми на тему поточних новин.

Щоби пережити стреси, що обрушуються на голови українцям без зупинки, наші громадяни звернулися до чорного гумору. Зараз вони часто використовують ненормативну лексику в мережі, що в такій ситуації зовсім не дивно.

Автор одного з мемів зобразив людину, утикану стрілами, і написав: "Як відчувається читання новин у наш час". Інший креативник запропонував перейменувати місяць лютий із використанням популярного нецензурного слова.

Раніше ми зібрали найяскравіші фотожаби та меми, які з’явилися після телефонних розмов Дональда Трампа з президентами Росії та України 12 лютого.

Також "Телеграф" писав, що керівник Штабу Антитерористичного центру СБ Дмитро Козюра та голова Служби безпеки України Василь Малюк стали героями мемів після того, як останній затримав першого за роботу на ФСБ Росії.