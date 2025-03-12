Путін раптово приїхав до Курської області: навіть військову форму одягнув (відео)

У Кремлі знову мріють про якусь "зону безпеки"

У середу, 12 березня, Володимир Путін уперше з початку Курської операції ЗСУ нібито відвідав область. При цьому він навіть натягнув військову форму.

На відео, яке було поширене пропагандистами кремлівського пулу, видно, як він виходить з автомобіля і тисне руку начальнику Генштабу РФ Валерію Герасимову. Зазначається, що відео нібито було знято "на одному із командних пунктів Курського угруповання військ", проте підтвердити це неможливо.

Герасимов розповів Путіну, що "понад 86%" зайнятої ЗСУ території Курської області було відбито, а також намалював якісь величезні цифри втрат. Наприклад, він повідомив, що на цьому напрямку в полон нібито було взято понад 400 українських військовослужбовців.

Цікаво й те, що Герасимов спробував розхвалити операцію "Труба", повідомивши, що у ній брали участь близько 600 росіян. Як відомо, план проникнення в Суджу газопроводом голосно критикували російські "військкори" за те, що в ході операції багато "диверсантів" просто задихнулися, а інші потрапили під удар артилерії.

Сам Путін своєю чергою заявив, що всю Курську область треба повернути під контроль Росії та створити на кордоні якусь "зону безпеки". Також він зробив заяву про те, що всіх українських військових, які потрапили в полон у Курській області, слід вважати "терористами". При цьому глава Кремля також розповів про необхідність "гуманно ставитись до всіх полонених", крім "іноземних найманців".

На інформацію вже відреагував голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, заяви про "зону безпеки" — це спроби підвищити ставки перед переговорами з американською делегацією.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що бої в Курській області продовжуються, а українські військові продовжують виснажувати сили противника.