Еще одна лазейка в санкциях: россияне нашли способ получить ключевой компонент для изготовления пороха

Некоторые заводы, на которые пойдет кислота, находятся в списке санкций

Россия намерена наладить поставки реагентов для создания взрывчатки, заказав их у компании по производству удобрений. Поскольку они не попадают под западные санкции, то Москва может их закупать за рубежом практически без препятствий.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы о сделке. Отмечается, что Россия заказала десятки тысяч тонн азотной кислоты и азотно-сернокислотной смеси для заводов, которые связаны с АО "Спецхимия". Это предприятие является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в РФ.

Контракты разместили российские производители удобрений EuroChem Group AG и UralChem JSC, которые являются "дочками" "Спецхимии". Эти компании до сих пор избегали жесткого санкционного давления, поскольку удобрения являются критически важными для поддержания стабильности рынка продовольствия.

Издание отмечает, что согласно документам всего 11 заводов должны получить кислоты, однако часть из них попала под ограничения западных стран из-за помощи российской военной машине. Какая часть кислоты действительно будет использована для производства удобрения, а какая пойдет на военные нужды, издание узнать не смогло.

Азотная кислота является центральным компонентом для изготовления пластической взрывчатки и нитроцеллюлозы, которая является основным компонентом современных порохов. По расчетам авторов материала, судя по объемам поставок кислот, российские компании смогу производить не менее 6,5 тысячи 152-мм снарядов на день.

Как сообщалось ранее, после переговоров с американцами в Саудовской Аравии, в России ждут ослабления санкционного давления на поставки удобрений и продуктов питания. Хотя против них санкции не вводились, однако россияне сталкиваются с трудностями в смежных сферах, например с фрахтованием судов или страховкой.