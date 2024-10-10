Смертоносний ураган "Мілтон" вдарив по Флориді: евакуюватися вже пізно (фото, відео)

Це найпотужніший ураган за 100 років

Руйнівний та потужний ураган "Мілтон" обрушив на узбережжя Флориди торнадо, сильні дощі та тропічні штормові вітри. Влада каже, що місцевим жителям вже пізно евакуюватися. Водночас рятувальники зможуть прийти тоді, коли це буде безпечно.

Про це пише Associated Press. Зазначається, що через ураган понад 1,6 мільйона споживачів електроенергії у Флориді залишилися без електрики.

За даними Національного центру з ураганів у Майамі, максимальна швидкість вітру циклону становила 120 миль на годину (205 км/год), коли він обрушився на узбережжя біля Сієста-Кі, Флорида. Шторм приносив небезпечні штормові хвилі на більшу частину узбережжя Мексиканської затоки у Флориді, включаючи густонаселені райони, такі як Тампа, Сент-Пітерсберг, Сарасота та Форт-Майєрс.

The New York Times, посилаючись на Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій, пише, що повідомлення про примусову або рекомендовану евакуацію було розіслано понад 5,5 млн осіб. Це найбільша евакуація в історії Флориди.

Чиновники округу Мартін, штат Флорида, повідомляють про кількох постраждалих та пошкодження десятків будинків внаслідок урагану "Мілтон", що обрушився на штат із сильним вітром, зливами та руйнівними торнадо. Про це повідомляє CNN.

Деякі будинки були серйозно пошкоджені, повідомила пожежна служба округу Мартін у повідомленні у соціальній мережі X. Наразі про смертельні випадки немає інформації.

Сенатор Флориди Рік Скотт заявив, що він стурбований долею жителів, які вирішили не евакуюватися, а також безпекою рятувальників, яким, можливо, доведеться ризикувати своїм життям, аби допомогти їм.

"У вас немає вибору. Вам потрібно залишатися на місці, вам потрібно причаїтися і вам потрібно зберегти своє життя. Я турбуюся про наших рятувальників, які хочуть вийти й допомогти цим людям, і їм доводиться ризикувати своїм життям" — сказав Скотт Кейтлан Коллінз із CNN у програмі "The Source".

Попередження про шторм охопило майже все західне узбережжя Флориди. На ділянці, яка охоплює округ Пінеллас, Сарасоту та місто Тампа, очікується затоплення від 10 до 15 футів (від понад 3 до 4,5 метрів) від рівня землі.

"Мілтон" пройде через Флориду із заходу на схід. В Орландо та його околицях синоптики попереджають про дощ до 15 дюймів (38,1 см). Вони зазначають, що місто та регіон стикаються з "надзвичайною загрозою повені".

BBC News пише, що "Мілтон" ослаб до другої категорії. Швидкість постійного вітру за урагану другої категорії становить від 154 до 177 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи дійде небезпечний ураган "Мілтон" до України.