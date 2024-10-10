Мешканцям Флориди наказали писати імена на тілі на випадок загибелі від урагану

Більшість невдоволені

Жителям Флориди, які відмовляються виконувати накази про евакуацію через ураган Мілтон, наказали написати свої імена на руках перманентним маркером. Це потрібно для того, щоб їх тіла можна було легко впізнати.

Про це повідомляє видання "The Telegraph". Журналісти пишуть, що мільйонам жителів сказали покинути місто перед "катастрофічним" штормом.

Чинний президент США Джо Байден попередив, що катастрофа може стати найгіршим природним лихом, яке вразило штат за століття.

"Це питання життя і смерті, і це не гіпербола", — сказав Байден, закликаючи тих, хто отримав наказ про евакуацію.

Але дехто на шляху шторму сповнений рішучості "засісти" у своїх домівках і підготуватися до урагану Мілтон.

"Якщо ви вирішили залишитися, знайдіть собі постійний маркер. Напишіть своє ім’я, дату народження та свого найближчого родича на руці, щоб ми знали, хто ви та до кого звертатися", – сказав шериф округу Шарлотт Білл Праммелл на пресконференції у вівторок.

Ешлі Муді, генеральний прокурор Флориди, також сказав тим, хто відмовлявся тікати: "Вам, мабуть, потрібно написати своє ім’я перманентним маркером на руці, щоб люди знали, хто ви, коли до вас доберуться".

Деякі жителі не просто відмовляються евакуйовуватись з міста, але й писати свої імена на руках. Містер Періс сказав, що не буде слухатися вказівок написати своє ім'я на руці.

"Якщо це крайній захід, і це стає настільки погано, і я не думаю, що ми впораємося з цим, можливо, ми б це зробили, але я думаю, що це трохи надмірно. Я думаю, що це просто те, що налякає більше людей, і я не збираюся цього робити, якщо мені не доведеться", — сказав він.

Стів Періс серед тих, хто залишився на місці в Тампі. Незважаючи на те, що його дім не знаходиться в зоні обов’язкової евакуації — він знаходиться в зоні С, — йому все одно рекомендовано залишити цю територію, якщо це можливо.

"Вони пропонують вам піти лише тому, що ви не знаєте, якими будуть наслідки шторму. Для нас головне — це фінанси… ми надто довго чекали, щоб прийняти рішення… і якби ми вирушили сьогодні раніше, то, ймовірно, застрягли б на шосе, і шторм міг би нас переслідувати", — сказав він виданню "The Telegraph".

За даними Національного центру ураганів США, ураган Мілтон став третім за швидкістю посилення атлантичного шторму в історії, оскільки він прямував до західного узбережжя Флориди, загрожуючи заболотити низинні райони штормовим сплеском, який загрожує життю.

П'ятнадцять із 67 округів Флориди видали накази про обов'язкову евакуацію принаймні деяких жителів, що простягаються вздовж більшої частини західного узбережжя від округу Кольєр до округу Леві.

Раніше "Телеграф" писав, що руйнівний та потужний ураган "Мілтон" обрушив на узбережжя Флориди торнадо, сильні дощі та тропічні штормові вітри. Влада каже, що місцевим жителям вже пізно евакуюватися.