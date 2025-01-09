Мріяв про захоплення Києва. У мережі завірусилося архівне відео із пропагандистом Кеосаяном

Зараз Кеосаян у комі після клінічної смерті

Після заяв про клінічну смерть та кому російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна, у мережі завірусився один з найпопулярніших відеороликів, де він говорить про "швидке захоплення Києва".

На відео під час інтерв'ю та розмови з кореспондентом Кеосаян передає "привет" усім українцям, ворогам та друзям. Зауважимо, що це відбувалось у Донецьку.

"Ми обов'язково будемо у Києві. Рано чи пізно, проте скоріше рано. Не хочу вас засмучувати", — сказав пропагандист.

Нагадаємо, що Тигран Кеосаян — російський та вірменський актор кіно і телебачення. Проте протягом останніх років він став відомий українофобними заявами та роботою на телебаченні, поширюючи пропаганду РФ.

Кеосаян чоловік однієї з головних пропагандисток Кремля Маргарити Симоньян. Нещодавно він пережив клінічну смерть та перебуває в комі. Пропагандистка зазначила, що в її чоловіка уже "давним-давно дуже хворе серце". За її словами, матір Кеосаяна два роки тому втратила старшого сина, а "тепер із останніх сил чекає, що Господь змилостивиться над молодшим".

Нагадаємо, що Кеосаян пішов від дружини-акторки до пропагандистки. У мережі вже показали, як виглядає чоловік Маргарити Симоньян і що про нього відомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як "хорошие русские" відреагували на новину про клінічну смерть пропагандиста Кеосаян.