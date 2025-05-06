"Маленькі диктатори вже втікають": командир Грузинського легіону Мамулашвілі про заяву Кадирова щодо відставки

Відставка Кадирова може бути позитивним сигналом для України

Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі вважає заяву Рамзана Кадирова про бажання піти у відставку не політичним маневром, а ознакою поглиблення кризи в російській вертикалі влади. На його думку, Кадиров є символом репресій, пропаганди та військової машини РФ, тому його потенційний відхід свідчить про "тріщини" в системі, що для України є позитивним сигналом.

В коментарі для "Телеграфа" Мамулашвілі зазначив, що Кадиров намагається уникнути санкцій, накладених на його родину, і маневрує, аби не опинитися в команді, яка буде здаватися. "Всі добре розуміють, що Путіну рано чи пізно доведеться здати владу, Путіну доведеться здатися, і він не хоче бути ось якраз у тій команді, яка здаватиметься".

Щодо можливих наступників Кадирова, Мамулашвілі вказав на існування кількох кланів, які борються за владу у Чечні. Зокрема, мова йшла про клан Ямадаєвих, відомий своєю антикадирівською позицією, але водночас й лояльністю до політики Кремля. "Один із кланів поміняє Кадирова. Але річ у тому, що цілком це вже говорить про те, що TikTok-війська розвалюються. Це вносить свої оцінки в деморалізації Росії і пропаганди, яка будувала Росія на Кадирові", – вважає Мамулашвілі.

Він також не виключив, що Кремль може нав’язати свого кандидата на посаду глави Чечні, особливо якщо Кадиров буде відсторонений під тиском. Військовий припускає, що той факт, що клан Кадирова може бути замінений іншим кланом, свідчить про хаос всередині Росії.

"Я думаю, що цілком можливо, його просто ліквідують ті, хто зараз прийдуть там до влади. Однак, це сприятлива обстановка для війни в Україні, тому що ми бачимо, як Росія розвалюється, і це один з головних складових тієї цілої картини, що такі маленькі диктатори, як Кадиров, намагаються вже втекти".

На його думку, за заявою Кадирова стоять й серйозні суперечності з російською верхівкою. Зокрема, за словами командира, Кремль давно незадоволений тісними зв’язками Кадирова з близькосхідними партнерами, і ці контакти могли стати джерелом конфлікту.

Щодо реакції всередині Чечні, Мамулашвілі переконаний, що кардинальних змін очікувати не варто. Він наголошує: у нинішніх умовах Чечня перебуває під повною окупацією Москви, тому жодна зовнішня опозиція не має можливості реально впливати на ситуацію в республіці. "Поки що рано говорити про якісь успіхи чеченської опозиції за кордоном, це надто передчасно", – вважає він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Чечні тіло 16-річного юнака, який скоїв напад із ножем на працівника поліції, публічно виставили на одній із площ. За розпорядженням глави республіки Рамзана Кадирова, його родину насильно виселили з території Чечні та вилучили все майно.