"Маленькие диктаторы уже бегут": командир Грузинского легиона Мамулашвили о заявлении Кадырова об отставке

Отставка Кадырова может быть положительным сигналом для Украины

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили считает заявление Рамзана Кадырова о желании уйти в отставку не политическим маневром, а признаком усугубления кризиса в российской вертикали власти. По его мнению, Кадыров является символом репрессий, пропаганды и военной машины РФ, поэтому его потенциальный уход свидетельствует о "трещинах" в системе, что для Украины является положительным сигналом.

В комментарии для "Телеграфа" Мамулашвили отметил, что Кадыров пытается избежать санкций, наложенных на его семью, и маневрирует, чтобы не оказаться в сдающейся команде. "Все хорошо понимают, что Путину рано или поздно придется сдать власть, Путину придется сдаться, и он не хочет быть вот как раз в той команде, которая будет сдаваться".

Относительно возможных преемников Кадырова Мамулашвили указал на существование нескольких кланов, борющихся за власть в Чечне. В частности, речь шла о клане Ямадаевых, известном своей антикадыровской позицией, но одновременно и лояльностью к политике Кремля. "Один из кланов поменяет Кадырова. Но дело в том, что целиком это уже говорит о том, что TikTok-войска разваливаются. Это вносит свои оценки в деморализацию России и пропаганды, которая строила Россия на Кадыре", — считает Мамулашвили.

Он также не исключил, что Кремль может навязать своего кандидата на должность главы Чечни, особенно если Кадыров будет отстранен под давлением.

"Я думаю, что вполне возможно, его просто ликвидируют те, кто сейчас придут там к власти. Однако это благоприятная обстановка для войны в Украине, потому что мы видим, как Россия разваливается, и это одна из главных составляющих той целой картины, что такие маленькие диктаторы, как Кадыров, пытаются уже убежать".

По его мнению, по заявлению Кадырова стоят и серьезные разногласия с российской верхушкой. В частности, по словам командира, Кремль давно недоволен тесными связями Кадырова с ближневосточными партнерами, и эти контакты могли стать источником конфликта.

Относительно реакции внутри Чечни Мамулашвили убежден, что кардинальных изменений ожидать не стоит. Он отмечает, что в нынешних условиях Чечня находится под полной оккупацией Москвы, поэтому ни одна внешняя оппозиция не имеет возможности реально влиять на ситуацию в республике. "Пока рано говорить о каких-то успехах чеченской оппозиции за рубежом, это слишком преждевременно", — считает он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Чечне тело 16-летнего юноши, совершившего нападение с ножом на работника полиции, публично выставили на одной из площадей. По распоряжению главы республики Рамзана Кадырова его семью насильственно выселили с территории Чечни и изъяли все имущество.