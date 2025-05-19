Військовослужбовець та духовний лідер Саїд Ісмагілов про тактику російської армії

Це суспільство — сарана. І сенс їх існування — лізти вперед незважаючи ні на що, і захоплювати нові території.

Щодня на Вовчанську вони лізуть на штурми маленькими групами по 3-5 осіб. Лізуть по трупах тих, що за декілька годин до них, лізли штурмувати ту саму позицію. Ніякого сенсу, ніякої осмисленості, ніяких успіхів, тільки закидати нас трупами. Це відрізняється від мʼясних штурмів часів маршала Жукова лише тим, що зараз атакують маленькими групами, і мета не захоплення кілометрів, а зайняти одну єдину позицію на декілька квадратних метрів. Щоденно, методично — накат за накатом, втратили — відкотились, якщо залишилось кому відкотитись. Але з якоюсь божевільною наполегливістю. Індивід втрачає себе, і стає частиною рою, де загибель декількох комах — взагалі не враховується. Ніяк по-іншому я не можу пояснити собі, чому вони лізуть, навіть розуміючи, що ми їх зараз вбʼємо.

Моя філософська освіта заважає мені дивитись на цю буденність очима математика, і просто фіксувати: мінус один, мінус пʼять, мінус сорок. Моя філософська і теологічна освіта штурхає мій мозок спробувати осмислити, навіщо цей умовний Homo erectus ("людина прямоходяча", бо назвати їх Homo Sapiens я не можу чисто органічно, адже я не бачу в цьому дійстві розумності) лізе по трупах індивідів зі свого рою на вірну смерть, по руїнах міста схожого на марсіанський пейзаж. Задля чого? Яка мотивація? Що ти розраховуєш за це отримати?

Коли розмовляв з полоненими, всі казали, що хотіли отримати гроші від путінського режиму, щоб покращити своє фінансове становище. Жоден не називав якісь ідеологічні мотиви, якусь віру в вищі цінності, якусь високу мету. Лише кредит, борг, іпотека, бідність, дітей виростити треба…. Ти прийшов вбивати наших дітей, щоб виростити своїх? Мовчить. Опустив очі. Але по факту так і є. Вони спокійнісінько вбʼють нас і наших дітей, займуть наші будинки, будуть спати на наших ліжках, і навіть вдягнуть наш одяг. Вони не розцінюють це як щось огидне і неприпустиме. Їм це дала і дозволила їх влада, то ж — можна. І вони без жодної гидливості вдягнуть вашу сукню і будуть їсти з вашої тарілки, бо цар і церква їх на це благословили.

Вони лізуть, щоб забрати та зжерти наші ресурси, щоб собою заселити нашу землю. І якщо на верхівці цього рою намагаються пояснити, задля чого вони напали на нас і вбивають нас, то на низовій ланці вони просто хочуть збагатитись, вбиваючи й грабуючи нас.

Цікаву характеристику людської тупості та жадібності дав Пророк Мухаммад (мир йому!): "Судний день не почнеться, поки не розійдеться Євфрат, а на його місці не зʼявиться золота гора. Люди будуть битись одне з одним за це золото, і з кожної сотні загине девʼяносто девʼять. Але кожен з них буде казати собі: можливо, саме я виживу!"

От дивлюсь на них і думаю, може кожен з них біжить на штурм і думає, що саме він виживе і збагатиться? Але потім по них відпрацьовують наші хлопці, і статист каже: Ще мінус пʼять двохсотими.

Джерело: пост Саїда Ісмагілова в Facebook.