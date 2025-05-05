Росії загрожує криза на рівні 90-х через рішення Саудівської Аравії

Саудівська Аравія штовхає Росію до економічної прірви

Рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти призводить до стрімкого падіння цін на світових ринках. Російська економіка опинилася під загрозою глибокої кризи, подібної до колапсу 1990-х років.

Про це заявив Ілля Несходовський, експерт Мережі захисту національних інтересів "АНТС". Ціна на нафту марки Brent вже впала до майже 59 доларів за барель. Відповідно, вартість російського сорту Urals знизилася приблизно до 47 доларів, що лише на 2 долари перевищує собівартість її видобутку.

Минулого тижня російський уряд переглянув бюджет, зменшивши прогнозовану ціну нафти з 69 до 56 доларів. Це спричинило зростання бюджетного дефіциту з 1,17 до 3,79 трильйона рублів. З урахуванням поточного падіння цін, реальний дефіцит буде ще вищим.

У Фонді національного добробуту Росії залишилося лише 3,2 трильйона рублів ліквідних коштів, переважно в юанях. Китай активно девальвує свою валюту через торгівельну війну, що додатково знецінює російські резерви.

За таких умов Росія може вдатися до емісії грошей та конфіскації банківських вкладів. Наслідки можуть бути катастрофічними: гіперінфляція, знецінення заощаджень громадян, банкрутство підприємств і банків. Економічна криза може перерости в політичну, коли частина еліт шукатиме вихід із ситуації. "Коли частина верхівки зрозуміє, що іншого шляху врятувати їхню нікчемну країну як скинути або вбити Путіна нема, і далі #MakeRussiaSmallAgain", — пише Несходовський.

Раніше "Телеграф" писав, як падіння ринку після мит США вплине на війну в Україні. Нафта — одне з основних джерел доходів бюджету Кремля.