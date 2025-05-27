Путін закликав росіян до бойкоту західних брендів, але втрапив у конфуз (відео)

Очільник Кремля не бачить протиріччя

Володимир Путін закликав "душити" західні сервіси у Росії. Глава РФ назвав користування ними "шкідливою звичкою", з якою треба боротися, проте сказав він це у німецький мікрофон Bosch.

У розмові з Путіним йому сказали, що внаслідок роботи західних сервісів у Росії, їх галузь нібито "втрачає мільярди". У відповідь він заявив, що їх треба "душити".

"Треба їх душити. Згоден повністю, говорю без жодного сорому", — заявив глава Кремля.

Як відреагували у мережі

Коментатори іронізують, що Росії час "перейти на вітчизняні китайські товари". Також Путіну рекомендують замість мікрофона німецького виробництва говорити у самовар.

"Перейти на вітчизняні китайські товари", "Нехай говорить в самовар", "І який же вітчизняний смартфон і ноутбук мені купити", "Бош це інше", "І від туалетного паперу відмовся, це теж згубний вплив заходу", "Там все навколо закордонне прибрати, буде сидіти, як немита, неголена, смердюча мавпа в китайських трусах, на голому бетоні і в розбите дзеркальце пики корчить сам собі", "Так це Васіліч, він завжди х**ню несе", — пишуть у мережі.

Як розповідав "Телеграф", під час чергової публічної появи Путіна користувачі помітили дивну річ. Після рукостискання він довго розтирав ліву руку та навіть зняв з неї годинник.