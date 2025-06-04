Муж путинистки взял на себя домашние дела, пока его жена строила карьеру

Муж звезды "Сватов" и "Моей прекрасной няни" Олеси Железняк, признавшейся в любви Путину, выбрал оставаться в тени политических высказываний жены. Хотя сам он — российский актер, демонстрирует молчаливую позицию по поводу громких заявлений своей избранницы-путинистки и сам не спешит ни поддерживать, ни осуждать действия россиян на территории Украины.

До начала полномасштабного вторжения актриса была известна в нашей стране. "Телеграф" решил выяснить, что известно о муже Олеси Железняк.

Что известно о муже Железняк Олеси

Его зовут Спартак Сумченко. Он родился в Москве и рос в семье педагогов. Однако, несмотря на это, его поведение не было образцовым. Его даже отчислили из школы, в которой он учился. Высшее образование у Спартака педагогическое – он учитель начальных классов по специальности.

Также известно, что Сумченко служил в армии по желанию его отцов. Он попал в спецназ ВДВ. Однако когда вернулся, не захотел продолжать карьеру "военного".

С будущей женой-путинисткой он познакомился еще до учебы в колледже. После рождения детей Сумченко взял на себя большую часть домашних обязанностей, пока его жена строила карьеру. Детей пара имеет троих. У них всех старые русские имена – Савелий, Агафья, Прохор.

Долгое время мужчина путинистки играл в театре. В одном из спектаклей он играл с поклонницей "русского мира" и актрисой "Сватов" Татьяной Кравченко.

В кино Сумченко впервые снялся в 1997 году. Он дебютировал в фильме "Кризис среднего возраста". Через три года он снялся "Серебряный ландыш". В этой же картине центральным персонажем была его жена Олеся Железняк, именно благодаря этой роли она стала популярной.

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