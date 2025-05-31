Росіяни слізно скаржаться, що їх намагалися масово отруїти в одному з міст РФ

Екологи запевнили, що порушень немає

У ніч на суботу, 31 травня, мешканці російської Казані масово почали скаржитися на різкий хімічний запах, що поширився в кількох районах міста. Задуха та вогкий сморід охопили велику частину території населеного пункту.

Про це жителі скаржилися в коментарях Telegram-каналу міської ради. За словами місцевих, люди прокидалися з болем і нудотою.

Регіональні видання повідомляли, що екологи нібито взяли проби повітря, однак не виявили порушень. Разом з тим вони заявляють, що причиною запаху є не газ, як вже встигли подумати місцеві, а певний хімікат.

Мешканці вважають, що невідомі скинули 200-літрову бочку з небезпечною речовиною біля газової підстанції, через що людей закликали щільно закрити вікна та користуватися масками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у російському Нижньовартовську місцева жителька організувала так звану "фабрику смертей" — укладала фіктивні шлюби з самотніми чоловіками, після чого ті вирушали на війну. Після їхньої загибелі жінка отримувала грошові компенсації від держави.