Уражено важливий для Путіна завод: дрони "кошмарили" Росію всю ніч, під атакою Москва і не тільки (відео)

Атака не пройшла без наслідків

У ніч проти 8 червня Росію атакували ударні дрони. Вибухи лунали в різних містах, зокрема в Москві.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, атака тривала всю ніч. Приблизно опівночі голосні "хлопкі" почули у Тульській області. Місцеві жителі повідомляли про спалахи та роботу ППО. Проте, як виявилося, російська протиповітряна оборона не впоралася.

Внаслідок атаки було уражено важливий для оборонної промисловості Росії хімзавод. Це підтвердив місцевий губернатор. Однак підтвердження це було вже в звичному для росіян стилі. Мовляв, дрон на завод "впав".

"Внаслідок падіння БПЛА сталося займання на новомосковському "Азоті", — повідомив він.

Мова про хімзавод "Азот", який є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. При цьому, як зазначає російське опозиційне видання ASTRA, хімкомбінат "Азот" постачає на завод імені Свєрдлова в Нижньогородській області азотну кислоту, яка використовується для виробництва октогену та гексогену, а ті, у свою чергу, для артилерійських снарядів.

За попередньою інформацією, на заводі почалася пожежа, постраждали двоє людей. Попередній удар по підприємству був наприкінці травня.

Крім того, невідомі дрони вже ближче до ранку атакували і Москву. За даними місцевих пабліків, на столицю РФ заходили одразу з трьох сторін.

Повідомляється, що всього Росію в ніч проти 8 червня атакували десятки дронів, а ППО нібито вдалося "збити" 61 безпілотник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці дронами знищили понад сотню одиниць російської техніки за раз.