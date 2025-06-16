СЗР РФ лякає світ нападами на американські танкери

У Росії вигадали нову страшилку, згідно з якою Україна готує "витончені провокації" в Балтійському морі. Цікаво, що це навіть не перша історія про "українські диверсії" у цьому регіоні.

Як повідомляють російські ЗМІ, інформацію про це оприлюднила російська Служба зовнішньої розвідки (СЗР). В одному зі сценаріїв Україна нібито влаштує торпедну атаку на американський танкер.

Оскільки росіяни не можуть визнати, що українські спецслужби здатні проводити масштабні та складні операції проти країни-агресора, то у планах просто має фігурувати розвідка Британії.

"Розробкою та оперативним забезпеченням операцій займається британська сторона, а безпосередніми виконавцями найчастіше виступають співробітники СБУ або ГУР МО України та їхня агентура", — повідомило відомство.

Заява вже викликала оперативну відповідь від голови ЦПД Андрія Коваленка. Він нагадав, що глава СЗР РФ Сергій Наришкін влаштовував диверсії проти підводної інфраструктури європейських країн.

Варто зазначити, що останніми роками російська СЗР переважно займається боротьбою на пропагандистському фронті і неодноразово робила дивні та безглузді спроби звинуватити Україну в усіх гріхах людства. Наприклад, уперше про диверсії у Балтійському морі там заговорили ще в лютому поточного року, тоді теж йшлося про підрив іноземних суден, але вже з використанням морських мін. Метою такої "диверсії", на думку росіян, має бути підштовхування країн НАТО до перекриття Балтійського моря для російських кораблів.

Окремою темою для Наришкіна є спроба звинуватити у чомусь Британію. Наприклад, у квітні він заявляв, що Лондон може влаштувати провокації з хімічною зброєю в будь-якій країні світу для того, щоб підставити Москву. Примітно, що Росія у 2018 році вже проводила операцію із застосуванням хімічної зброї на території Британії, коли отруїла колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері.

У травні Наришкін пішов ще далі і провів екскурс в історію, звинувативши Європу у розпалюванні найбільших воєн у світі за останні три сотні років. Називати їх він не став, але заразом і не згадував про всі війни, які почалися в цей період через імперські амбіції Росії.

"Ретроспективний аналіз історії міжнародних відносин показує, що джерелом усіх найбільших військових конфліктів останніх трьох століть було вузьке коло чи не одних і тих самих західноєвропейських держав", — говорив він.

Звинувачення у бік США та Британії звучали і раніше. Наприклад, у грудні 2024 року, СЗР звинуватила їх у "підготовці терактів" проти російських військових баз у Сирії. Виконувати їх, на думку росіян, мали не хто інший, як "підконтрольні польові командири ІДІЛ". До цього Володимир Путін особисто говорив, що ІДІЛ Росію атакувати не може. Хоча це й сталося одразу після теракту у "Крокус сіті хол", який Москва дуже хотіла повісити на Україну.

Нагадаємо, раніше дипломат Валерій Чалий розповідав, як саме російська пропаганда маніпулює думками людей на Заході та які наративи намагається просувати на міжнародній арені.