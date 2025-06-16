СВР РФ пугает мир нападениями на американские танкеры

В России придумали новую страшилку, согласно которой Украина готовит "изощренные провокации" в Балтийском море. Любопытно, что это даже не первая история об "украинских диверсиях" в этом регионе.

Как сообщают российские СМИ, информацию об этом обнародовала российская Служба внешней разведки (СВР). В одном из сценариев Украина устроит торпедную атаку на американский танкер.

Поскольку россияне не могут признать, что украинские спецслужбы способны проводить масштабные и сложные операции против страны-агрессора, то в планах просто обязана фигурировать разведка Британии.

"Разра­боткой и оперативным обеспечением операций занимается бри­танская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агенту­ра", — сообщило ведомство.

Заявление уже вызвало оперативный ответ от главы ЦПД Андрея Коваленко. Он напомнил, что глава СВР РФ Сергей Нарышкин устраивал диверсии против подводной инфраструктуры европейских стран.

Стоит отметить, что в последние годы российская СВР в основном занимается борьбой на пропагандистском фронте и неоднократно делала странные и нелепые попытки обвинить Украину во всех грехах человечества. Например, впервые о диверсиях в Балтийском море там заговорили еще в феврале текущего года, тогда тоже говорилось о подрыве иностранных судов, но уже с использованием морских мин. Целью такой "диверсии", по мнению россиян, должно быть подталкивание стран НАТО к перекрытию Балтийского моря для российских кораблей.

Отдельной темой для Нарышкина является попытка обвинить в чем-либо Британию. Например, в апреле он заявлял, что Лондон может устроить "провокации с химическим оружием" в любой стране мира для того, чтобы подставить Москву. Примечательно, что Россия в 2018 году уже проводила операцию с применением химического оружия на территории Британии, когда отравила бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

В мае Нарышкин пошел еще дальше и провел экскурс в историю, обвинив Европу в разжигании самых крупных войн в мире за последние три сотни лет. Называть их он не стал, но заодно и не стал упоминать о всех войнах, которые начались в этот период из-за имперских амбиций России.

"Ретроспективный анализ истории международных отношений показывает, что источником всех самых крупных военных конфликтов последних трех столетий являлся узкий круг едва ли не одних и тех же западноевропейских государств", — говорил он.

Обвинения в сторону США и Британии звучали и раньше. Например, в декабре 2024 года, СВР обвинила их в "подготовке терактов" против российских военных баз в Сирии. Исполнять их, по мнению россиян, должны были не кто иной, как "подконтрольные полевые командиры ИГИЛ". Стоит отметить, что до этого Владимир Путин лично говорил, что ИГИЛ Россию атаковать не может. Хотя это и произошло сразу после теракта в "Крокус сити холл", который Москва очень сильно хотела повесить на Украину.

Напомним, ранее дипломат Валерий Чалый рассказывал, как именно российская пропаганда манипулирует мнениями людей на Западе и какие нарративы пытается продвигать на международной арене.