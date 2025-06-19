Путинський олігарх Дерипаска опинився у центрі секс-скандалу. І вже не вперше

Цього разу йдеться про неповнолітніх

У Росії сутенери створили мережу з розшуку школярок з провінції, які продають право першої ночі та бажають стати утримувачками. Клієнтами були власник "Русала" Олег Дерипаска та інші путінські олігархи. Майже всі чоловіки, які платили мільйони рублів за секс зі школярками, уникли відповідальності.

Про це йдеться у матеріалі видання "Верстки", у розпорядженні якого опинилася секретна кримінальна справа, що включає понад 30 епізодів та 25 томів.

Як це працювало

Фігурантами порушеної у 2019 році у Ленінградській області кримінальної справи стали Світлана Титова, Олександра Шантирьова, Ольга Гончарова, Максим Некозирєв та Анастасія Якушева.

Мережа з пошуку дівчат діяла щонайменше два роки, маскуючись під регіональні, зокрема дитячі, конкурси краси, модельні школи та агентства, невизначені кастинги, зйомки для каталогів одягу, і навіть Telegram-боти та чати знайомств.

За даними слідства, у 2019 році за найприбутковіші "знайомства" відповідала 51-річна Світлана Титова — жінка з багаторічним досвідом у модельній індустрії. У розмові з "Версткою" вона запевняє, що один із конкурсів нібито відвідувала спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко та хвалила, "як усе красиво та шикарно організовано".

У матеріалах справи зазначено, що у 2018 році Титова говорила помічниці, що "треба по школах та навчальних закладах пройтися і кастинг оголосити на щось, наприклад, на той самий календар".

Один із фігурантів Максим Некозирєв погрожував дівчатам, що сумнівалися, опублікувати їхні фотографії в Telegram-каналі "Ринок шкур" і тиснув на них.

На допиті він показав: "Це особливо цінний товар, вони не йдуть як повії. Вони сказали, що повіями вони не займаються, їм цікаво їх утримання. Це коли шукається дівчина 15-16 років, вона повинна бути чиста, пластична, незаймана, після чого цю дівчину знайомлять з клієнтом, як правило, мільярдером, яких у Москві налічується достатня кількість. У чому полягало утримання: дівчині купувався абонемент до фітнес-клубу, утримання аж до водія, величезні суми грошей, дохід з менеджером ділиться 50×50".

Хто купував незайманість школярок в елітних сутенерів

Як вдалося з’ясувати, клієнтами ОЗУ були бізнес-партнер сім’ї Сердюкова Олександр Усов, сирійський бізнесмен на ім’я Рафат, інші мільярдери із Сирії та Азербайджану, а також власник "Русала", підсанкційний путінський олігарх Олег Дерипаска. Крім того, видання пише про велике коло людей, які називаються "невстановлені чоловіки".

Хоча кримінальний кодекс РФ передбачає покарання за купівлю сексуальних послуг неповнолітніх (стаття 240.1 КК), з-поміж багатьох клієнтів звинувачення було пред’явлено лише одному — Усову. Проте він встиг виїхати з Росії до Австрії, звідки його екстрадувати відмовилися. У результаті під вартою опинилися лише сутенери.

Що "Лоліти" розповіли про Дерипаску

Багато хто з неповнолітніх дівчат побував у Олега Дерипаски. Цікаво, що перед зустріччю у них у всіх відбирали телефон. Потім вам стане зрозуміло чому.

Дев’ятикласниця з Іжевська Єлизавета Попова довгий час мовчала про те, що саме він позбавив її цноти. Пізніше вона сказала слідчому, що боялася називати його ім’я та пояснила причину. "Бо я переживала за свою сім’ю, тому що це дуже впливова людина", — сказала Ліза слідчому.

Мільярдер займався з нею сексом увечері 6 червня та 7 червня 2019 року. За це він заплатив Поповій 150 000 рублів та подарував квитки у Великий театр.

Журналісти зазначають, що саме цими днями в ЄСПЛ зареєстрували скаргу видання "Медіазона" на дії російської влади, яка вимагала видалити статтю про скандал, пов’язаний з Дерипаскою та секс-працівницею Настею Рибкою.

Оленою Ярошенко у 17 років сама знайшла менеджерів Дерипаски, які відповідають за його знайомства з дівчатами, і попросила про зустріч. За її словами, вона кілька разів зустрічалася з олігархом, і він платив їй гроші.

"Мені було сімнадцять років. 35 років різниці… Але на той момент я розцінювала цю ситуацію як те, що в нас якесь велике кохання. Він теж цю ілюзію підтримував", — сказала вона.

З переписок і прослуховування сутенерів випливає, що дівчат для "ОД" шукають щонайменше троє його помічників: Ігор, Аліна і Маруся. Одна з дівчат, яка забажала залишитися анонімною, стверджувала, що і "помічники", і Дерипаска "залізобетонно знають" скільки їм років, оскільки путінський олігарх "планомірно записує дівчаток до університету".

Дивацтва олігарха

"Якщо ти сподобалася Олегу — будь впевнена, що ти навчатимешся в університеті", — заявили кілька секс-робітниць. Цікаво, що він підштовхує школярок до вступу на юридичні факультети, націлюючи їх на професію суддів.

Одна з дівчат розповіла, як бізнесмен вилаяв свою коханку за те, що вона поскаржилася на важке навчання. "Мені тупі повії не потрібні", — нахамив Дерипаска, про ввічливість якого ходять легенди.

Також власник "Русала" відомий своєю "величезною" потребою в жінках. "Йому шукають блондинок, брюнеток, близнючок… Якщо він прилітає на три дні до Москви, йому щодня потрібна нова дівчина", – розповідають секс-працівниці.

Ще одна анонімна співрозмовниця, розповіла, чому путінський олігарх обирає саме юних дівчат: "Була якась неприємна ситуація з якоюсь дорослою дівчиною, де вона чогось дуже багато поганого йому зробила, і що він бере маленьких дівчаток, повнолітніх або майже повнолітніх — чисто за принципом, щоб не нашкодили. Ну, типу вони зазвичай не дуже розуміють контекст і навіть якщо хочуть нашкодити, сильно не можуть".

Історія з Настею Рибкою

Щодо дорослої дівчини, яка принесла Дерипасці багато неприємностей, ймовірно, йдеться про модель Анастасію Вашукевич, відому як Настя Рибка. У 2018 році на основі її фото, зроблених на яхті олігарха, Олексій Навальний зняв розслідування про те, як перший заступник голови апарату російського уряду Сергій Приходько та Дерипаска у серпні 2016 року провели три дні на яхті останнього біля норвезького узбережжя разом із "дівчатами з ескорт-агентств".

Тоді олігарх Путіна відсудив у дівчини 500 000 рублів за оприлюднення інформації про його особисте життя без його відома. У тому ж році Настя опинилася у в’язниці в Таїланді за звинуваченням в організації проституції.

Перебуваючи за ґратами, дівчина звернулася до американської преси з пропозицією надати інформацію про зв’язки Росії з американським лідером Дональдом Трампом та ексголовою його передвиборчого штабу Полом Манафортом в обмін на звільнення з в’язниці.

Настя Рибка

Але в результаті вона передала російському олігарху Олегу Дерипаску всі записи його розмов щодо втручання у вибори президента США за обіцянку, що опиниться на волі.

У тайській в’язниці Рибка провела близько року, а згодом отримала умовний термін. Однак після повернення до РФ у 2019 році її затримали в аеропорту Шереметьєво і звинуватили в сутенерстві через проведення того ж таки секс-тренінгу в Таїланді. Через п’ять днів її відпустили після того, як вона попросила вибачення у Дерипаски та сказала, що її використали.

Тоді Навальний оприлюднив два аудіозаписи, на яких йдеться про Вашукевич. На першому записі підлеглі Дерипаски обговорюють з юристом, як можна домогтися для неї тюремного терміну в Таїланді, на другому олігарх лає приятеля за те, що той дав ескортниці його особистий номер.

Нагадаємо, Мін’юст України подав позов про націоналізацію активів підсанкційного російського олігарха на 2 млрд грн. Він володіє найбільшим у світі підприємством – виробником алюмінію.