В Україні заарештували "нові" активи російського олігарха Дерипаські: про які суми йдеться

Дерипаска входить до найближчого оточення Володимира Путіна

За матеріалами Служби безпеки України суд наклав арешт на партію промислової продукції та сировини, якою володів російський олігарх Олег Дерипаска. Ще на початку 2024 року йому оголосили про підозру в Україні.

Про це повідомив пресцентр СБУ. Йдеться майже 500 тисяч тонн бокситів та глинозему, які були виготовлені в Україні задовго до російського повномасштабного вторгнення. Усі вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, яким раніше володів підсанкційний олігарх.

Загальна сума заарештованих активів склала 2,11 млрд гривень, повідомили в СБУ.

За даними спецслужб, ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски "РусАл". Також ця продукція належала олігарху через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.

Ця компанія була формальним замовником продукції Миколаївського заводу з метою подальшого реекспорту на підприємства Дерипаски, зареєстровані в РФ. Проте в 2023 році українські спецслужби заблокували відправку сировини через "фірму-прокладку" до Росії.

Хто такий Олег Дерипаска

Олег Дерипаска – це російський мільярдер, засновник та голова наглядової ради компанії "Базовий елемент". До 2018 року він був керівником об’єднаної компанії "РусАл" та очолював ще кілька великих підприємств.

З квітня 2018 року перебуває під санкціями США через фінансування проектів Володимира Путіна, а з 2022 року — під санкціями Євросоюзу, Великобританії, України та низки інших країн через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Служба безпеки України оголосила у розшук російського олігарха Михайла Фрідмана, якому повідомили про підозру.