Путинский олигарх Дерипаска оказался в центре секс-скандала. И уже не в первый раз

На этот раз речь идет о несовершеннолетних

В России сутенеры создали сеть по розыску школь­ни­ц из провинции, про­да­ю­щих пра­во пер­вой ночи и желающих стать содер­жан­ками. Клиентами были владелец "Русала" Олег Дерипаска и другие путинские олигархи. Почти все муж­чи­ны, кото­рые пла­ти­ли мил­ли­о­ны руб­лей за секс со школь­ни­ца­ми, избе­жа­ли ответ­ствен­но­сти.

Об этом идет речь в материале издания "Верст­ка", в распоряжении которого оказалось сек­рет­ное уго­лов­ное дело, включающее более 30 эпизодов и 25 томов.

Как это работало

Фигу­ран­та­ми воз­буж­дён­но­го в 2019 году в Ленин­град­ской обла­сти уго­лов­но­го дела стали Свет­ла­на Тито­ва, Алек­сандра Шан­ты­ре­ва, Оль­га Гон­ча­ро­ва, Мак­сим Неко­зы­рев и Ана­ста­сия Яку­ше­ва.

Сеть по поиску девушек действовала не менее двух лет, маскируясь под региональные, в том числе детские, конкурсы красоты, модельные школы и агентства, неопределённые кастинги, съёмки для каталогов одежды, а также Telegram-боты и чаты знакомств.

По данным следствия, в 2019 году за самые прибыльные "знакомства" отвечала 51-летняя Светлана Титова — женщина с многолетним опытом в модельной индустрии. В раз­го­во­ре с "Вёрст­кой" она уве­ря­ет, что один из кон­кур­сов яко­бы посе­ща­ла спи­кер Сове­та Феде­ра­ции Вален­ти­на Мат­ви­ен­ко и хва­ли­ла, "как всё кра­си­во и шикар­но орга­ни­зо­ва­но".

В материалах дела ука­за­но, что в 2018 году Титова говорила помощнице, что "надо по шко­лам и по учеб­ным заве­де­ни­ям прой­тись и кастинг объ­явить на что-нибудь, напри­мер, на тот же кален­дарь".

Один из фигурантов Максим Неко­зы­рев угро­жал сомне­ва­ю­щим­ся девуш­кам опуб­ли­ко­вать их фото­гра­фии в Telegram-кана­ле "Рынок шкур" и давил на них.

На допросе он показал: "Это осо­бо цен­ный товар, они не идут как про­сти­тут­ки. Они ска­за­ли, что про­сти­тут­ка­ми они не зани­ма­ют­ся, им инте­рес­но их содер­жа­ние. Это когда ищет­ся девуш­ка 15–16 лет, она долж­на быть чистая, пла­стич­ная, дев­ствен­ни­ца, после чего эту девуш­ку зна­ко­мят с кли­ен­том, как пра­ви­ло, мил­ли­ар­де­ром, кото­рых в Москве насчи­ты­ва­ет­ся доста­точ­ное коли­че­ство. В чём заклю­ча­лось содер­жа­ние: девуш­ке поку­пал­ся або­не­мент в фит­нес-клуб, содер­жа­ние вплоть до води­те­ля, огром­ные сум­мы денег, доход с мене­дже­ром делит­ся 50×50".

Кто покупал девственность школьниц у элитных сутенеров

Как удалось выяснить, клиентами ОПГ были биз­нес-парт­нер семьи Сер­дю­ко­ва Александр Усов, сирий­ский биз­нес­мен по име­ни Рафат, другие миллиардеры из Сирии и Азер­бай­джа­на, а также владелец "Русала", подсанкционный путинский олигарх Олег Дерипаска. Также издание пишет о большом круге людей, называемых "неустановленные мужчины".

Хотя уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за покупку сексуальных услуг несовершеннолетних (статья 240.1 УК), из множества клиентов обвинение было предъявлено лишь одному — Усову. Однако он успел уехать из России в Австрию, откуда его экстрадировать отказались. В итоге под стражей оказались только сутенеры.

Что "Лолиты" рассказали о Дерипаске

Многие из несовершеннолетних девушек побывали у Олега Дерипаски. Примечательно, что перед встречей у них у всех отбирали телефон. Позже вам станет понятно почему.

Девятиклассница из Ижевска Елизавета Попова долгое время молчала о том, что именно он лишил ее девственности. Позже она сказала следователю, что боялась называть его имя и пояснила причину. "Пото­му что я пере­жи­ва­ла за свою семью, пото­му что это очень вли­я­тель­ный чело­век", – сказала Лиза следователю.

Миллиардер занимался с ней сексом вечером 6 июня и 7 июня 2019 года. За это он заплатил Поповой 150 000 рублей и подарил билеты в Большой театр.

Журналисты отмечают, что именно в эти дни в ЕСПЧ заре­ги­стри­ро­ва­ли жало­бу изда­ния "Меди­азо­на" на дей­ствия рос­сий­ских вла­стей, потре­бо­вав­ших уда­лить ста­тью о скан­да­ле, свя­зан­ном с Дери­пас­кой и секс-работ­ни­цей Настей Рыб­кой.

Але­на Яро­шен­ко в 17 лет сама нашла мене­дже­ров Дери­пас­ки, "кото­рые отве­ча­ют за его зна­ком­ства с девуш­ка­ми", и попро­си­ла о встре­че. По ее словам, она несколько раз встречалась с олигархом и он платил ей деньги.

"Мне было сем­на­дцать лет. 35 лет раз­ни­цы… Но в тот момент я рас­це­ни­ва­ла эту ситу­а­цию как то, что у нас какая-то боль­шая любовь. Он тоже эту иллю­зию под­дер­жи­вал", – сказала она.

Из пере­пи­сок и про­слу­шек суте­не­ров сле­ду­ет, что деву­шек для "ОД" ищут по меньшей мере трое его помощ­ни­ков: Игорь, Али­на и Мару­ся. Одна из девушек, кото­рая поже­ла­ла остать­ся ано­ним­ной, утверждала, что и "помощ­ни­ки", и Дери­пас­ка "желе­зо­бе­тон­но зна­ют", сколь­ко им лет, поскольку путинский олигарх "пла­но­мер­но запи­сы­ва­ет дево­чек в уни­вер­си­тет".

Странности олигарха Путина

"Если ты понра­ви­лась Оле­гу — будь уве­ре­на, что ты будешь учить­ся в уни­вер­си­те­те", – заявили несколько секс-работниц. Примечательно, что он под­тал­ки­ва­ет школь­ниц к поступ­ле­нию на юри­ди­че­ские факуль­те­ты, нацеливая их на про­фес­сию судей.

Одна из девушек рассказала, как бизнесмен обругал свою любовницу за то, что она пожаловалась на трудную уче­бу. "Мне тупые шлю­хи не нуж­ны", – нахамил Дерипаска, о вежливости которого ходят легенды.

Также владелец "Русала" знаменит своей "огромной" потреб­ностью в женщинах. "Ему ищут блон­ди­нок, брю­не­ток, близ­ня­шек… Если он при­ле­та­ет на три дня в Моск­ву, ему каж­дый день нуж­на новая девуш­ка", – рассказывают секс-работницы.

Еще одна анонимная собеседница, рассказала, почему путинский олигарх выбирает именно юных девушек: "Была какая-то непри­ят­ная ситу­а­ция с какой-то взрос­лой девуш­кой, где она чего-то очень мно­го пло­хо­го ему сде­ла­ла, и что он берет малень­ких дево­чек, совер­шен­но­лет­них или почти совер­шен­но­лет­них — чисто по прин­ци­пу что­бы не навре­ди­ли. Ну, типа, они обыч­но не очень пони­ма­ют кон­текст и даже если хотят навре­дить, силь­но не могут".

История с Настей Рыбкой

Что касается взрослой девушки, которая принесла Дерипаске много неприятностей, вероятно, речь идет о модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. В 2018 году на основе ее фото, сделанных на яхте олигарха, Алексей Навальный снял расследование о том, как первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте последнего у норвежского побережья вместе с "девушками из эскорт-агентств".

Тогда олигарх Путина отсудил у девушки 500 000 рублей за обнародование информации о его личной жизни без его ведома. В том же году Настя оказалась в тюрьме в Таиланде по обвинению в организации проституции.

Находясь за решеткой девушка обратилась к американской прессе с предложением предоставить информацию о связях России с американским лидером Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.

Настя Рыбка

Но в итоге она передала российскому олигарху Олегу Дерипаске все записи его разговоров относительно вмешательства в выборы президента США якобы за обещание, что окажется на свободе.

В тайской тюрьме Рыбка провела около года, а потом получила условный срок. Однако по возвращению в РФ в 2019 году ее задержали в аэропорту Шереметьево и обвинили в сутенерстве из-за проведения того же секс-тренинга в Таиланде. Через пять дней ее отпустили, после того как она извинилась перед Дерипаской и сказала, что ее использовали.

Тогда Навальный обнародовал две аудиозаписи, на которых речь идет о Вашукевич. На первой записи подчиненные Дерипаски обсуждают с юристом, как можно добиться для нее тюремного срока в Таиланде, на второй – олигарх ругает приятеля за то, что тот дал Насте его личный номер.

Напомним, Минюст Украины подал иск о национализации активов подсанкционного российского олигарха на 2 млрд грн. Он владеет крупнейшим в мире предприятием – производителем алюминия.