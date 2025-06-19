Путинский олигарх Дерипаска оказался в центре секс-скандала. И уже не в первый раз
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На этот раз речь идет о несовершеннолетних
В России сутенеры создали сеть по розыску школьниц из провинции, продающих право первой ночи и желающих стать содержанками. Клиентами были владелец "Русала" Олег Дерипаска и другие путинские олигархи. Почти все мужчины, которые платили миллионы рублей за секс со школьницами, избежали ответственности.
Об этом идет речь в материале издания "Верстка", в распоряжении которого оказалось секретное уголовное дело, включающее более 30 эпизодов и 25 томов.
Как это работало
Фигурантами возбуждённого в 2019 году в Ленинградской области уголовного дела стали Светлана Титова, Александра Шантырева, Ольга Гончарова, Максим Некозырев и Анастасия Якушева.
Сеть по поиску девушек действовала не менее двух лет, маскируясь под региональные, в том числе детские, конкурсы красоты, модельные школы и агентства, неопределённые кастинги, съёмки для каталогов одежды, а также Telegram-боты и чаты знакомств.
По данным следствия, в 2019 году за самые прибыльные "знакомства" отвечала 51-летняя Светлана Титова — женщина с многолетним опытом в модельной индустрии. В разговоре с "Вёрсткой" она уверяет, что один из конкурсов якобы посещала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и хвалила, "как всё красиво и шикарно организовано".
В материалах дела указано, что в 2018 году Титова говорила помощнице, что "надо по школам и по учебным заведениям пройтись и кастинг объявить на что-нибудь, например, на тот же календарь".
Один из фигурантов Максим Некозырев угрожал сомневающимся девушкам опубликовать их фотографии в Telegram-канале "Рынок шкур" и давил на них.
На допросе он показал: "Это особо ценный товар, они не идут как проститутки. Они сказали, что проститутками они не занимаются, им интересно их содержание. Это когда ищется девушка 15–16 лет, она должна быть чистая, пластичная, девственница, после чего эту девушку знакомят с клиентом, как правило, миллиардером, которых в Москве насчитывается достаточное количество. В чём заключалось содержание: девушке покупался абонемент в фитнес-клуб, содержание вплоть до водителя, огромные суммы денег, доход с менеджером делится 50×50".
Кто покупал девственность школьниц у элитных сутенеров
Как удалось выяснить, клиентами ОПГ были бизнес-партнер семьи Сердюкова Александр Усов, сирийский бизнесмен по имени Рафат, другие миллиардеры из Сирии и Азербайджана, а также владелец "Русала", подсанкционный путинский олигарх Олег Дерипаска. Также издание пишет о большом круге людей, называемых "неустановленные мужчины".
Хотя уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за покупку сексуальных услуг несовершеннолетних (статья 240.1 УК), из множества клиентов обвинение было предъявлено лишь одному — Усову. Однако он успел уехать из России в Австрию, откуда его экстрадировать отказались. В итоге под стражей оказались только сутенеры.
Что "Лолиты" рассказали о Дерипаске
Многие из несовершеннолетних девушек побывали у Олега Дерипаски. Примечательно, что перед встречей у них у всех отбирали телефон. Позже вам станет понятно почему.
Девятиклассница из Ижевска Елизавета Попова долгое время молчала о том, что именно он лишил ее девственности. Позже она сказала следователю, что боялась называть его имя и пояснила причину. "Потому что я переживала за свою семью, потому что это очень влиятельный человек", – сказала Лиза следователю.
Миллиардер занимался с ней сексом вечером 6 июня и 7 июня 2019 года. За это он заплатил Поповой 150 000 рублей и подарил билеты в Большой театр.
Журналисты отмечают, что именно в эти дни в ЕСПЧ зарегистрировали жалобу издания "Медиазона" на действия российских властей, потребовавших удалить статью о скандале, связанном с Дерипаской и секс-работницей Настей Рыбкой.
Алена Ярошенко в 17 лет сама нашла менеджеров Дерипаски, "которые отвечают за его знакомства с девушками", и попросила о встрече. По ее словам, она несколько раз встречалась с олигархом и он платил ей деньги.
"Мне было семнадцать лет. 35 лет разницы… Но в тот момент я расценивала эту ситуацию как то, что у нас какая-то большая любовь. Он тоже эту иллюзию поддерживал", – сказала она.
Из переписок и прослушек сутенеров следует, что девушек для "ОД" ищут по меньшей мере трое его помощников: Игорь, Алина и Маруся. Одна из девушек, которая пожелала остаться анонимной, утверждала, что и "помощники", и Дерипаска "железобетонно знают", сколько им лет, поскольку путинский олигарх "планомерно записывает девочек в университет".
Странности олигарха Путина
"Если ты понравилась Олегу — будь уверена, что ты будешь учиться в университете", – заявили несколько секс-работниц. Примечательно, что он подталкивает школьниц к поступлению на юридические факультеты, нацеливая их на профессию судей.
Одна из девушек рассказала, как бизнесмен обругал свою любовницу за то, что она пожаловалась на трудную учебу. "Мне тупые шлюхи не нужны", – нахамил Дерипаска, о вежливости которого ходят легенды.
Также владелец "Русала" знаменит своей "огромной" потребностью в женщинах. "Ему ищут блондинок, брюнеток, близняшек… Если он прилетает на три дня в Москву, ему каждый день нужна новая девушка", – рассказывают секс-работницы.
Еще одна анонимная собеседница, рассказала, почему путинский олигарх выбирает именно юных девушек: "Была какая-то неприятная ситуация с какой-то взрослой девушкой, где она чего-то очень много плохого ему сделала, и что он берет маленьких девочек, совершеннолетних или почти совершеннолетних — чисто по принципу чтобы не навредили. Ну, типа, они обычно не очень понимают контекст и даже если хотят навредить, сильно не могут".
История с Настей Рыбкой
Что касается взрослой девушки, которая принесла Дерипаске много неприятностей, вероятно, речь идет о модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. В 2018 году на основе ее фото, сделанных на яхте олигарха, Алексей Навальный снял расследование о том, как первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте последнего у норвежского побережья вместе с "девушками из эскорт-агентств".
Тогда олигарх Путина отсудил у девушки 500 000 рублей за обнародование информации о его личной жизни без его ведома. В том же году Настя оказалась в тюрьме в Таиланде по обвинению в организации проституции.
Находясь за решеткой девушка обратилась к американской прессе с предложением предоставить информацию о связях России с американским лидером Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.
Но в итоге она передала российскому олигарху Олегу Дерипаске все записи его разговоров относительно вмешательства в выборы президента США якобы за обещание, что окажется на свободе.
В тайской тюрьме Рыбка провела около года, а потом получила условный срок. Однако по возвращению в РФ в 2019 году ее задержали в аэропорту Шереметьево и обвинили в сутенерстве из-за проведения того же секс-тренинга в Таиланде. Через пять дней ее отпустили, после того как она извинилась перед Дерипаской и сказала, что ее использовали.
Тогда Навальный обнародовал две аудиозаписи, на которых речь идет о Вашукевич. На первой записи подчиненные Дерипаски обсуждают с юристом, как можно добиться для нее тюремного срока в Таиланде, на второй – олигарх ругает приятеля за то, что тот дал Насте его личный номер.
Напомним, Минюст Украины подал иск о национализации активов подсанкционного российского олигарха на 2 млрд грн. Он владеет крупнейшим в мире предприятием – производителем алюминия.