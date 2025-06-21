Путін ще грає у миротворця, а Медведєв уже назвав умову ядерного удару. Свіжі заяви з Кремля

Говорили і про війну на Близькому Сході

Очільник Росії Володимир Путін вважає, що Україна заслуговує на кращу долі, "ніж бути інструментом у руках третіх сторін". Однак тут йдеться не про зазіхання Кремля, а про "поганий вплив" Заходу на Київ.

Про це Путін заявив в інтерв'ю Sky News Arabia. Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати ядеркою. "Телеграф" зібрав найголовніші заяви політиків.

Що сказав Путін в інтерв'ю:

Україна заслуговує на кращу долю, ніж бути інструментом у руках третіх сторін;

Україна повинна оголосити нейтралітет — не озброюватися ядерною зброєю і не вступати до іноземних альянсів;

При врегулюванні "українського конфлікту" необхідно забезпечити права російської та проросійських жителів;

Києву варто переслідувати національні інтереси, а не інтереси "маріонеткових режимів" проти РФ;

Україні слід визнати результати референдумів у чотирьох регіонах.

Не промовчав Путін і про війну Ірану та Ізраїлю, наголосивши, що Москва підтримує право Ірану використовувати ядерну енергію у мирних цілях. Путін також закликав обидві сторони проявити гнучкість, аби почати і успішно провести переговори.

"Міжнародне агентство з атомної енергії не знайшло доказів, що вказують на те, що Іран має таку зброю або прагне її придбати", — каже голова Кремля

Що заявив Медведєв

Він наголосив, що заяви України про створення ядерної зброї — небезпечна провокація, яку в Росії сприймають як "гавкіт собак". Окрім того, Медведєв вкотре облаяв Київ та українську владу в цілому. За його словами, Росія швидко може "розширити" зону відчуження в Чорнобилі на території України.

"Вся ця заваруха між Ізраїлем та Іраном нашим справам очевидно не шкодить. Більшість американців навіть не знає, де знаходиться Україна, а команда Трампа, яка зовсім не горить бажанням витрачати гроші на чужий їм конфлікт, тепер дуже напружена. Адже тут інша справа – рідний Ізраїль. Ну от тепер нехай і розбираються з улюбленим дітищем", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ядерна загроза на Близькому Сході грає на руку Путіну.