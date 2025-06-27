"Нюрнберг" для Путіна. Коли воєнний злочинець опиниться на лаві підсудних

Господар Кремля сам зізнався у розв’язуванні війни проти України

Рішення про створення Спецтрибуналу для Росії та її військово-політичного керівництва, яке розв’язало війну в Україні, зрештою має призвести до того, що на лаві підсудних опиниться нинішній керівник РФ Володимир Путін та його оточення.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко. Він пояснив, коли Путіну можуть винести вирок.

— Те, що відбулося в Страсбурзі, є надзвичайно важливим, тому що чітко і ясно сказано всім злочинцям, які сьогодні поки переховуються в Росії, що час відплати починається. Це лише перший крок і завтра Путін не постане перед судом, але це означає, що процес притягнення злодіїв до відповідальності невідворотний… Потрібно, щоб за прикладом Зеленського такі ж угоди підписали інші країни-члени Ради Європи. Потім відбудеться ратифікація цих угод в їхніх парламентах і десь у 2026-му році будуть готові умови, щоб цей орган запрацював, — каже дипломат.

За його словами, у таких випадках найбільше часу йде на збирання доказів злочинів. Але в нашому випадку все рівно навпаки, бо російські злочинці самі задокументували свої злочини у численних заявах і промовах.

— Починаючи від того, як Путін брехав, що не було російських військових у Криму 2014 року і кінчаючи нарадою за кілька днів до повномасштабного вторгнення, де він показав всіх тих, хто долучився до прийняття рішення про злочин воєнної агресії, включаючи самого Путіна. Він сам оголосив початок т.зв. "спеціальної операції" і розписався в тому, що є воєнним злочинцем, — нагадав ексміністр.

Він припустив, що вже 2026 року буде отримано перші вироки у цій справі.

— На відміну від Міжнародного кримінального суду, де обов'язковою є присутність підозрюваного, у нашому випадку такої необхідності нема. Можна розглядати справи підозрюваних за їхньої відсутності. Судді просто аналізуючи ті факти, ті докази, ті аргументи, які є, і будуть виносити вироки. Вже у 2026 році можна буде очікувати, що всі підозрювані в цій справі (буде чоловік 20-30), можуть отримати вироки, — поділився думкою Огризко.

Ми поки не в тій ситуації, як це було в Нюрнберзі після поразки фашистської Німеччини, коли вона була окупована і [воєнні] злочинці були заарештовані. Але в політичному плані це означатиме, що міжнародна юридична структура винесе обґрунтовані вироки і поставить хрест на політичній діяльності всіх цих засуджених, — каже керівник Центру дослідження Росії.

— Уявіть собі, 2026 року, якщо Путін доживе до цього часу, він отримає вирок Спеціального трибуналу. Він буде оголошений злочинцем, і після цього, мені здається, навіть його прихильники в тих частинах світу, де до авторитаризму ставляться більш-менш лояльно, навряд чи захочуть мати з ним справу, а відтак і з самою Росією, — підсумував Володимир Огризко.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, у чому головні плюси створення Спецтрибуналу.