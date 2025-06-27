"Идиоты, скоро сдохнут". У Путина случилась истерика из-за Запада, не забыл и об Украине

В какой-то момент кремлевский диктатор перестал подбирать слова

В пятницу, 27 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Минск сделал ряд заявлений. Глава Кремля начал с Украины, а затем впал в истерику.

"Телеграф" собрал основные высказывания российского диктатора, некоторые из которых можно мягко назвать странными.

Переговоры России и Украины

Путин заявил, что Москва готова к проведению третьего раунда переговоров, сейчас главы делегаций обсуждают возможную дату новой встречи. По его словам, РФ продолжит дальнейшие контакты с Украиной после завершения обменов. Также он добавил, что "обе стороны поддерживают оперативный контакт".

Глава Кремля отметил, что проекты меморандумов между страной-агрессором Россией и Украиной о прекращении огня должны стать основной темой следующего раунда переговоров.

"Проекты Украины и России по урегулированию — два прямо противоположных меморандума, в этом нет ничего удивительного", – добавил он.

Экономика России

Российский диктатор наконец признал проблемы в экономике РФ. Хотя он говорил о росте экономики в прошлом году, но предупредил, что в этом году "будет скромнее намного".

"Оборонные расходы в России — 13,5 трлн рублей, это немало, страна заплатила за это инфляцией", – констатировал Путин.

Говоря о попытках "похоронить" экономику России на Западе глава Кремля уже не подбирал слов: "Идиоты, сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая".

Мнимая агрессия Запада

Также президент РФ много говорил об "агрессии Запада", который якобы пытается все свалить с больной головы на здоровую.

"Говорят о нашей "агрессии". На себя посмотрите! – заявил он. – Не Россия агрессивна, а коллективный Запад".

В контексте того, кто же все-таки агрессивнее, Путин также не смог не оседлать своего любимого конька по поводу поддержки странами Запада Революции Достоинства в Украине, которую он традиционно назвал "госпереворотом".

"Они или сами идиоты, или нас за дурачков принимают", — сказал он.

Глава Кремля добавил, что оборонные расходы направлены не на агрессию в отношении Европы, а на завершение "СВО с нужным результатом".

"Запад под предлогом мнимой агрессивности России намерен перевооружаться – пусть перевооружается", – заявил Путин.

Отношения между Россией и США

Примечательно, что лидер РФ в своих высказываниях по неизвестной причине отделял Соединенные Штаты от коллективного Запада. Несмотря на свои истерические нападки на последний, он заявил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться, а первые шаги в этом направлении уже сделаны.

"Встреча с Трампом вполне возможна: с удовольствием будем ее готовить", – сказал Путин.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил на форуме Fair play, что от нападения на Европу и страны-члены НАТО, Кремль удерживают только санкции и героическая борьба украинского народа.