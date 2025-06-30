Росія явно стурбована витратами НАТО

У Москві почали переживати через збільшення видатків НАТО на оборону, а тому "порадили" цього не робити під приводом розвалу. Раніше міністр оборони Польщі Радослав Сікорський говорив те саме про Росію через надто високі воєнні витрати.

Про це розповів Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час виступу на зустрічі глав МЗС країн ОДКБ. Його слова наводить Moscow Times.

"Напевно, він передбачає, якщо він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації", — сказав Лавров, коментуючи слова Сікорського.

Крім того, російський чиновник почав нахвалювати свого шефа Володимира Путіна за те, що той вирішив скоротити військові витрати Росії, які нині становлять 6,3% ВВП. Лавров заявив, що в Кремлі "керуються здоровим глуздом, а не вигаданими та не висмоктаними з пальця загрозами".

Як відомо, на саміті НАТО в Гаазі лідери країн-членів альянсу домовилися спрямовувати 5% свого річного ВВП у безпеку до 2035 року відповідно до вимог президента США Дональда Трампа.

Розроблений НАТО компроміс вимагає, щоб союзники виділяли "не менше 3,5% ВВП" на військові витрати у строгому сенсі та додатково 1,5% на безпеку у широкому розумінні, включаючи "захист критичної інфраструктури" та "мережеву" оборону.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко назвав "Телеграфу" п’ять плюсів саміту НАТО для України