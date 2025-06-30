Россия явно обеспокоена расходами НАТО

В Москве начали переживать из-за увеличения расходов НАТО на оборону, а потому "посоветовали" этого не делать под предлогом развала. Ранее министр обороны Польши Радослав Сикорский говорил то же самое о России из-за слишком высоких военных расходов.

Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на встрече глав МИД стран ОДКБ. Его слова приводит Moscow Times.

"Наверное, он предвидит, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации", — сказал Лавров, комментируя слова Сикорского.

Кроме того, российский чиновник начал нахваливать своего шефа Владимира Путина за то, что тот решил сократить военные расходы России, которые в настоящее время составляют 6,3% ВВП. Лавров заявил, что в Кремле "руководствуются здравым смыслом, а не выдуманными и не высосанными из пальца угрозами".

Как известно, на саммите НАТО в Гааге лидеры стран-членов альянса договорились направлять 5% своего годового ВВП в безопасность до 2035 года в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа.

Разработанный НАТО компромисс требует, чтобы союзники выделяли "не менее 3,5% ВВП" на военные расходы в строгом смысле и дополнительно 1,5% на безопасность в широком смысле, включая "защиту критической инфраструктуры" и "сетевую" оборону.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко назвал "Телеграфу" пять плюсов саммита НАТО для Украины