Глава Кремля пішов шляхом Брежнєва і отримає такий же результат

У четвер, 26 червня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нова гонка озброєнь може прискорити крах "режиму" президента Росії Володимира Путіна, як вона призвела до розпаду Радянського Союзу в 1990-х роках.

Він зробив цю заяву наступного дня після саміту, на якому НАТО вирішило суттєво збільшити витрати на оборону для протидії російській загрозі. Про це повідомляє Agence France Presse.

"Володимир Путін повинен розуміти, що він йде шляхом Брежнєва. Він сам одного разу про це говорив, коли сказав, що Радянський Союз розпався через те, що занадто багато витрачав на озброєння, і тепер він робить те саме", — заявив Радослав Сікорський журналістам.

Він також зазначив, що глава Кремля веде дуже дорогу війну. Путін залякав і спровокував Захід збільшити витрати на оборону через загрозу з його боку.

"Це означає, що з економіки розміром із Техас Путіну доведеться витягувати ще більше коштів на оборону. Сподіваюся, з аналогічним результатом для режиму (як у Радянському Союзі – ред.), але швидше", — додав голова польської дипломатії.

На саміті НАТО в Гаазі лідери країн-членів альянсу домовилися інвестувати 5% свого річного валового внутрішнього продукту (ВВП) у безпеку до 2035 року відповідно до вимог президента США Дональда Трампа.

Розроблений НАТО компроміс вимагає, щоб союзники виділяли "не менше 3,5% ВВП" на військові витрати у строгому сенсі та додатково 1,5% на безпеку у широкому розумінні, включаючи "захист критичної інфраструктури" та "мережеву" оборону.

32 держави-члени "підтвердили" свою підтримку України, "чия безпека сприяє нашій безпеці", і згадали "довгострокову загрозу", яка походить від Росії.

Раніше Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік заявив, що російська агресія не зупиниться в Україні. На Заході вважають, що Росія захоче випробувати на міцність НАТО.