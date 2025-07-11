Пляж в Одесі вразив відвідувачів: відпочинок в такому місці важко назвати приємним (відео)

На жаль, таке зустрічається на великій кількості пляжів

В Одесі вже на повну силу почався курортний сезон – люди у відпустках їдуть до міста, аби прогулятися містом, відвідати цікаві заклади, однак головне – відпочити на берегу моря. У цьому році в регіоні офіційно відкритими для відвідування є 12 пляжів, однак працює ще й лінія відпочинку біля "Будинку Павлових". Проте, з нею все не так просто.

Як повідомила користувачка соціальних мереж, головною проблемою, з якою вона стикнулася є велика кількість сміття, розкидана поблизу берегової лінії. За словами жінки, після потепління та встановлення гарної погоди для купання, на пляж прийшла велика кількість відпочивальників, проте вони не сильно переймаються благоустроєм місця, де самі ж перебувають.

Крім великої купи сміття, користувачка зняла і столик поблизу пляжу, на якому також велика кількість відходів. Трохи пізніше в ролику вона показала й сміттєві баки, аби підтвердити, що вони дійсно є та знаходяться недалеко самого пляжу. Втім, варто зауважити, що на відео контейнери для сміття вже повністю забиті відходами, а пакети лежать навіть на землі.

Пляж Будинок Павлових, карта

Першою реакцією у коментарях став емоційний осуд несвідомої поведінки самих відпочивальників. Частина користувачів обурюється браком культури у туристів, називаючи їх "свинями" й "жлобнею". Один з авторів коментарів зазначає: "Самого таке бісить. Але стільки негативу в цьому "понапрієзжалі"…". Інші підкреслюють, що проблема в самій ментальності: мовляв, "заїхали, насмітили й поїхали", не відчуваючи відповідальності за громадський простір.

Коментарі під постом про пляж Будинку Павлових в Одесі

Водночас лунають і більш прагматичні зауваження щодо організації роботи комунальних служб. Один з коментаторів запитує: "А що заважає поставити великий бак для сміття?" — натякаючи на відповідальність міської влади у питанні належного доброустрою й вивозу відходів. Дехто вважає, що причиною безладу є безоплатний доступ до пляжів, що, мовляв, не стимулює відпочивальників до дбайливого ставлення.

Коментарі під постом про пляж Будинку Павлових в Одесі

Коментарі під постом про пляж Будинку Павлових в Одесі

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