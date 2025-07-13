Под Москвой за день случилась серия смертей: всех жертв объединяло одно

Лето несет свои угрозы

В российском Подмосковье началась "эпидемия" случайных смертей на пляжах. Лишь в субботу, 12 июля, там умерло четыре человека, а еще шестеро пострадали.

Согласно данным российских СМИ, причиной тому стала аномальная жара, а в некоторых случаях дело сделал алкоголь. Например, в Павловском Посаде 45 летний мужчина полез пьяным купаться в карьер и чуть не утонул.

Еще одна 31-летняя женщина врезалась в дерево во время катания на тюбинге в Новоботово, а 13-летний школьник чуть не утонул в Одинцово. Еще одного мужчину и двух женщин вытащили из Москвы-реки.

Впрочем, были и те, кого спасти не удалось:

18-летний парень упал с сапа в Подольске;

33-летний мужчина утонул на озере в Ступине;

41-летний мужчина умер на пруду в Ногинске;

31-летний мужчина погиб на пляже в Красногорске.

Примечательно, что в 12 июля Москву накрыла аномальная гроза, из-за которой часть города затопило. В некоторых частях города за день выпало около четверти месячной нормы осадков, а на улицах образовались реки.

Как сообщалось ранее, аномальная гроза уже накрывала Москву в начале июня. Тогда на улицах наблюдалась аналогичная картина, а также сообщалось о том, что одного человека едва не смыло потоком в канализацию.