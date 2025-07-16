У Росії розбився вертоліт з людьми. Уламки шукали два дні (відео)

Причина катастрофи наразі невідома

Російський вертоліт Мі-8Т, який летів з Охотська до Магадану, зник в Хабаровському краї у понеділок, 14 липня. З того дня тривали пошуки повітряного судна, на борту якого було п'ятеро людей.

Як повідомляють росЗМІ, пошуки зниклого вертольота вели з залученням двох вертольотів Росавіації та рятувальників. Рятувальна служба обстежила з повітря 880 квадратних кілометрів тайги та 85 кілометрів берега Охотського моря. Одночасно обліт території здійснювало повітряне судно Росавіації.

Лише 16 липня вертоліт Росавіації виявив місце падіння вертольота Мі-8. Його уламки знайшли в районі мису Гадікан. Туди вирушили російські рятувальники.

Як розповідав "Телеграф", на початку липня у російському Забайкаллі розбився легкий літак Ан-2 із парашутистами на борту. Борт впав в Читинському районі всього через кілька хвилин після підняття в небо. На борту було 11 осіб — 10 парашутистів і один член екіпажу.

Також ми повідомляли, що "славнозвісна" російська ППО могла відкрити вогонь по білоруському рейсу AFL1845. Літак нібито прийняли за український дрон.