Росіяни прагнуть окупувати чотири області: Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську

Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Володимир Путін заявив, що Росія готується протягом 60 днів розпочати новий масштабний наступ в чотирьох українських областях з метою виходу на адміністративні кордони. У зв’язку з цим попередженням та відсутністю прогресу щодо мирного врегулювання, очільник Штатів вже оголосив про поновлення постачання озброєння для України.

Заяву про наступ в коментарі "Телеграфу" прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він нагадав, що вже другий рік тривають бойові дії в районі Часового Яру на Донеччині, а в районі Покровська – однієї з головних стратегічних цілей Росії – навіть не почалися наступальні бойові дії.

"Федеральна служба охорони Путіна в черговий раз, коли в нього починалася розмова з Дональдом Трампом, забула дати йому пігулки. От що я думаю", – сказав Коваленко.

Він згадав і про ще одну оголошену Путіним мету росіян – створення бункерної зони в Сумській області, однак уточнив, що і там окупантам не вдалося досягти значних успіхів.

Єдиним успішним для росіян напрямком є Новопавлівський – за повідомленням українського Генерального штабу, протягом доби Сили оборони зупинили 27 спроб прорвати оборону в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле – всі вони знаходяться поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

"Про які досягнення вони можуть говорити, якщо Донецька операція, яка почалася у жовтні 2023 року з Авдіївського наступу і триває щараз, не досягла навіть проміжних етапів?", – нагадав Коваленко. Серед згаданих цілей, до яких так і не вдалося дібратися росіянам – бої за Костянтинівку, Покровськ, вихід на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

За словами оглядача, становище російської армії протягом всього цього часу невпинно погіршується – вона виснажується та вже не має змоги наступати великими механізованими колонами з бойовими танками та броньовими машинами:

"Вони наступають піхотою, штурмують виключно великою кількості людського ресурсу", – резюмував Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наприкінці липня у Брюсселі розпочинаються літні канікули, а однією з останніх офіційних подій перед цим стане засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС (FAC). Захід відбудеться під головуванням Каї Каллас — високого представника ЄС з питань зовнішньої політики.