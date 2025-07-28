"На блюдечку зі срібла": Трамп пропонував Путіну чималий шмат України, заявили в Австрії

Путін, на відміну від України, не хоче укладення миру, вважає голова МЗС Австрії

Президент США Дональд Трамп нібито пропонував російському правителю Володимиру Путіну Крим та східні регіони України в обмін на укладення миру. Фактично, Путін міг отримати все, що він хотів "на блюдечку зі срібла", але натомість обрав продовження війни.

Про це сказала міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв'ю виданню Die Welt. За її словами, це демонструє, що Путін, на відміну від України, не хоче укладення миру. Якби він був зацікавлений в мирній угоді, він би вже почав реальні переговори.

"Президент США Трамп запропонував передати Путіну Крим і кілька східних областей на блюдечку зі срібла, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти України", — сказала вона.

Зазначимо, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф висловив сподівання на досягнення миру в Україні та на Близькому Сході до кінця строку за чинного президента Штатів Дональда Тампа на своїй посаді. А сам Трамп оголосив Кремлю ультиматум: якщо протягом 50 днів не буде досягнуто "справедливої" угоди щодо України, США введуть вторинні санкції. Відлік часу для РФ пішов із 14 липня.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у своєму профілі в X відреагував на заяву Дональда Трампа про ультиматум і зазначив, що Москві варто поцікавитися у Тегерана, що може статися на 51-й день. Зі свого боку, в Кремлі насміхаються з погроз Трампа з приводу тарифів і санкцій. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що це, мовляв, вже проходили.

В Державному департаменті у відповідь на це зазначили, що Трамп, звісно, в ультиматумі росіянам заявив про 50 днів на досягнення миру, але цей термін "не фіксований". Це тільки своєрідне "вікно можливостей" для досягнення прогресу в питанні припинення бойових дій в Україні. Після цього вже безпосередньо Трамп не виключив, що може ввести санкції проти Росії значно раніше, ніж обіцяв.