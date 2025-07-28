Доліталися! В Росії стався колапс "Аерофлоту", в чому причина (відео)

В аеропорту "Шереметьєво" — повний хаос

Російський "Аерофлот" зазнав хакерської атаки. Зранку у понеділок, 28 липня, через масштабний збій у роботі інформаційних систем авіакомпанії скасовано десятки авіарейсів.

Хакерська група Silent Crow взяла на себе відповідальність за атаку на сервери "Аерофлоту". Проукраїнські хакери заявили, що здійснили її разом спільно з білоруськими "Кіберпартизанами". В результаті атаки, яка була тривалою та масштабною, "повністю скомпрометовано та знищено внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлот".

Хакери заявили, що протягом року перебували всередині корпоративної мережі "Аерофлоту" та змогли вивантажити повний масив баз даних історії перельотів, а також скомпрометувати всі критичні корпоративні системи. Також вони змогли отримати контроль над комп'ютерами співробітників, скопіювати дані із серверів прослуховування та витягти дані із систем спостереження та контролю за персоналом.

"Наша операція — це пряме послання: для ФСБ, НКЦКІ, RT-Solar та інших так званих кіберзахисників ви не здатні захистити навіть свої ключові інфраструктури. Для всіх співробітників репресивного апарату ваша цифрова безпека нікчемна, і ви самі вже давно під наглядом", — йдеться у заяві.

Збій у роботі "Аерофлота" — що відомо

Зранку 28 липня пресслужба "Аерофлоту" повідомила про збій. Спочатку скасували 42 рейси з Москви та до неї. Потім скасували ще сім рейсів. Зокрема скасовано рейси на Астрахань, Грозний, Єкатеринбург, Єреван, Казань, Мінськ, Сочі, Санкт-Петербург тощо.

Пасажирам, які вже здали багаж, почали його повертати. Їм пообіцяли, що вони зможуть повернути гроші, або переоформити квитки на рейси у найближчі 10 днів, пишуть росЗМІ.

Як повідомляв "Телеграф", раніше хакери атакували російську залізницю, купити квитки онлайн було неможливо. Виникла плутанина.