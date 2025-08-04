Оселя зла: Путін десятиліттями відвідує таємничий острів, де приймає фатальні рішення (фото)

У Путіна є своя особиста обитель

Президент Росії Володимир Путін та глава Білорусі Олександр Лукашенко 1 серпня відвідали Валаам (острів на Ладозькому острові в республіці Карелія). Саме там російський лідер дав довгоочікувану відповідь на ультиматум американського президента Дональда Трампа, який пообіцяв запровадити санкції, якщо Кремль до 8 серпня не почне домовлятися з Україною про мир. Місце це, найімовірніше, було обрано зовсім невипадково.

"Телеграф" розібрався в тому, що пов’язує Путіна із загадковим островом і чому його туди так тягне.

Острів Путіна

Українці, які 1 серпня в новинах могли почути чергові марення Путіна та Лукашенка, могли не надати жодного значення тому, звідки саме їх озвучували. Однак саме в цьому випадку саме воно відіграє цікаву роль.

Путін та Лукашенко у Валаамі

Путіна та Валаам пов’язують уже довгі роки. Проаналізувавши виступи російського президента, ми встановили, що глава Кремля відвідує цей острів майже щороку.

Причому, найцікавіше, його візити відбуваються завжди приблизно в той самий час і почалися вони ще позаминулого десятиліття.

Путін на Валаамі у 2001 році

Їздить Путін туди і сам, і у супроводі гостей. Часто його там можна побачити з Лукашенком та патріархом Кирилом, але бували й загадкові супутники. У 2017 році у ЗМІ широко обговорювали його супутника/супутницю з червоною сумкою, який сидів з Путіним в автомобілі і ховався від камер. У Кремлі тоді назвали його "працівником безпеки". Цікаво, якого рангу був цей співробітник, якого возить особисто Путін та відчиняє йому двері. А також цікаво, чому росЗМІ допустили цей "косяк" в ефір.

Такі часті поїздки, які проходили навіть на тлі доленосних подій, утворили навколо Валаама загадкове тло. Дехто вважає, що там президент Росії схильний обмірковувати та приймати важливі і навіть фатальні політичні рішення. Зокрема, він був на Валаамі навесні 2014 року після анексії Криму.

Що таке Валаам

Валаам — острів у північній частині Ладозького озера, найбільший у складі Валаамського архіпелагу. Він відомий своїми монастирями і являє собою один із найважливіших духовних центрів Росії.

Валаам на карті

Зокрема, на острові ще з XV століття розташований один із найвідоміших у Росії православних чоловічих монастирів — Валаамський Спасо-Преображенський ставропігійний чоловічий монастир.

Валаамський Спасо-Преображенський ставропігійний чоловічий монастир

Як пише російське видання "Агентство", у 90-ті цей монастир перебував у жалюгідному стані. З ченцями острів ділили сім’ї засланців — ветеранів Другої світової війни, яких радянська влада виселяла з великих міст, щоб вони не псували благополучну картину комуністичного побуту.

"Прямо в обителі жили абсолютно декласовані сім’ї колишніх засланців: пияцтво, бідність, розруха", - згадував православний бізнесмен Ілля Юров, який підтримував Валаам грошима.

На території Валаамського монастиря, до речі, навіть намальовано фреску про війну в Україні. На ній зображено російського солдата, який під час війни в Україні перев’язує рани солдату ЗСУ. Як свідчить публікація військового відділу Московського патріархату, ця фреска у церкві Смоленської ікони Божої Матері на території Валаамського монастиря з’явилася не пізніше серпня 2023 року. Проте згадали про неї лише під час відвідин Путіна та Лукашенка у 2025 році.

Фреска про війну в Україні

Чому Путіна тягне на загадковий острів

За однією з версій, яку описує "Агенство", саме на Валаамі президент ще у 90-х роках, можливо, пізнав силу релігії, втікши сюди від кримінального переслідування. Зазначається, що після програшу Анатолія Собчака на виборах 1996 року генпрокуратура на чолі з Юрієм Скуратовим почала розслідувати справу про порушення у петербурзькій мерії. У північній столиці Росії висадилася бригада московських слідчих. Побоюючись проблем із законом, Путін нібито на якийсь час поїхав із рідного міста на острів Валаам, де осів саме в монастирі.

Путін та Собчак

На думку авторів книги "Цар власною персоною" Романа Баданіна та Михайла Рубіна, ця історія цілком може бути апокрифом: вона буквально копіює легенди про древніх царів, які чудом врятувалися в церковних оселях (так, наприклад, Петро I в XVII столітті сховався від повсталих стрільців у Трійці-Сергіїв). Однак багато справді говорить про те, що у Путіна з Валаамом з тих пір дуже тісний, чи не містичний зв’язок.

Цікавості:

Щорічні поїздки Путіна на Валаам відбуваються приблизно в той же час року, коли він, ймовірно, рятувався в келії від слідчих;

На території монастиря для президента РФ навіть збудували спеціальний скит — місце, де Путін зупиняється під час своїх візитів;

Тут же у 2008 році відкрили храм на честь святого давньоруського князя Володимира та мучениці Людмили Чеської (Автори книги зазначають, що парафіяни швидко зрозуміли, що насправді храм присвячений Володимиру Путіну та його дружині Людмилі ).

). Друзі Путіна скупили величезні земельні угіддя у районі карельського міста Лахденпохья, навпроти острова Валаам. Там теж зупинявся Путін під час своїх вояжів до монастиря.

У Валаамському монастирі з 90-х служив особливо шанований Путіним та його оточенням монах Мефодій (у світі — Венко Петков). Він прославився тим, що у 2012 році, коли Путін тільки-но повернувся на пост президента і на радостях вкотре приїхав на Валаам, кинувся цілувати руку російському правителю.

Згідно з книгою, втечу Путіна до Валаамського монастиря міг організувати Роман Цепов (при народженні — Бейленсон), колишній співробітник силових відомств, який у Санкт-Петербурзі створив приватну охоронну фірму "Балтик-ескорт". Саме Цепов організовував охорону Путіна, якому було не належить держохорона,

Цепов же був посередником у спілкуванні президента та петербурзьких кримінальних ватажків, пишуть Баданін та Рубін. У 2004 році Цепов помер страшною смертю: після відвідування своїх знайомих у ФСБ і МВС по Санкт-Петербургу у нього діагностували отруєння якоюсь речовиною, що спричинила симптоми променевої хвороби. "Він розвалювався зсередини, у нього злізла шкіра і випало волосся, він постійно марив", — розповідало один із джерел, який знає обставини смерті Цепова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у землях "Путіна" почав вивергатися вулкан.