Стартувала зустріч Віткоффа та Путіна у Кремлі: що відомо (оновлюється)

У світі вже активно обговорюють справжні причини зустрічі Путіна та Віткоффа

Спецпосланець президента США Стів Віткофф прилетів до Москви та зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним. Останній прийняв гостя 6 серпня у Кремлі.

Інформація про це з’явилася у росЗМІ. У мережі вже опублікували перші відео з візиту спецпосланця та його зустрічі з російським лідером.

Нині деталі їхньої розмови залишаються невідомими.

Як відомо, літак Віткоффа приземлився в аеропорту "Внуково" рано вранці. Через деякий час у мережі з’явилися кадри, як спецпосланник Трампа ходить московським парком "Заряддя" з Кирилом Дмитрієвим, головою Російського фонду прямих інвестицій і спецпредставником російського президента.

Смішно, але Віткоффа до автомобіля в Кремль проводили під пісню "Часики идут" з мультфільму "Фіксикі".

До речі, 2025 року Віткофф відвідував Москву щонайменше чотири рази. Останній його візит до Росії був 25 квітня.

Як візит Віткоффа до Росії обговорюють у світі

Як пише СNN, посилаючись на свої джерела, Віткофф зустрівся з Путіним після того, як Кремль попросив його про візит в останній відчайдушній спробі уникнути нових санкцій, які Трамп пригрозив запровадити цього тижня.

Bloomberg зазначає, що Кремль зважує варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які могли б включати повітряне перемир’я з Україною у спробі запобігти загрозі вторинних санкцій проти РФ.

За даними Reuters, візит Віткоффа — це остання спроба знайти рішення, що дозволяє обом сторонам зберегти обличчя. Три джерела, близькі до Кремля, повідомили агентству Reuters, що Путін навряд чи підкориться санкційному ультиматуму Трампа, оскільки він вважає, що виграє війну, а його військові цілі важливіші за бажання покращити відносини зі США.

Frankfurter Rundschau заявляє, що зустріч із Віткоффом — останній шанс Путіна переконати Дональда Трампа скасувати додаткові мита до закінчення терміну. Проте президент США дедалі більше розчарований відсутністю прогресу у переговорах щодо України. Нещодавно він назвав заяви Путіна "нісенітницею" і назвав російські атаки на столицю України Київ "огидними".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віткофф висловив надію на досягнення миру в Україні та на Близькому Сході до кінця свого терміну за чинного президента Штатів Дональда Тампа на своїй посаді.