Вона вважає за краще залишатися в тіні і займається дітьми

Володимир Соловйов — один із наймерзенніших російських пропагандистів, який відомий своїми цинічними та істеричними заявами про Україну. Телеведучий тричі був одружений і в нього загалом вісім дітей.

"Телеграф" розповість, що відомо про останню дружину Соловйова Ельгу Сепп, яка народила йому п’ятьох дітей і все життя залишається в його тіні.

Ельга Сепп — що відомо про дружину пропагандиста?

Мерзенний пропагандист Соловйов тричі був одружений. Третьою його дружиною стала дочка відомого російського сатирика Віктора Коклюшкіна Ельга Сепп. Вона народилася 1 червня 1972 року в Москві, зараз їй 53 роки.

Ельга була студенткою, коли познайомилася із Соловйовим

Вони познайомилися, коли вона була студенткою педагогічного та паралельно будувала кар’єру моделі. Якось під час чергових зйомок у кліпі, коли Ельзі у гримерці робили зачіску, туди зайшов Соловйов. Він був зачарований молодою красунею і відразу дав їй свою візитку з проханням дзвонити, коли знадобиться допомога.

Ельга Сепп і Соловйов одружилися у 2001 році

На момент знайомства з Ельгою пропагандист уже був відомим телеведучим, але дівчина про нього нічого не знала. Проте згодом перша йому зателефонувала. На першому побаченні він запитав дівчину, коли можна буде зробити їй пропозицію, на що вона відповіла — на третьому побаченні.

Ельга Сепп у молодості будувала модельну кар’єру

І Соловйов так і зробив — на третій зустрічі в ресторані влаштував "карнавал із циганами та ведмедями" і запропонував обраниці руку і серце. Вона погодилася не відразу, і з моменту пропозиції до весілля минув деякий час.

Ельга Сепп стала третьою дружиною Соловйова

Вже у 2001 році, коли Ельга народила Соловйову сина, вони нарешті одружилися. Спочатку пишного весілля не було – розписалися і вирушили у подорож. Однак через 5 років пропагандист таки влаштував дружині пишне весілля у старовинному замку на березі озера.

Ельга Сепп народила Соловйову п’ятьох дітей

За час шлюбу Сепп народила Соловйову п’ятьох дітей: Данило, Софія-Бетіна, Емма-Естер, Володимир, Іван. Жінка закинула свою модельну кар’єру і присвятила себе родині та вихованню дітей. Відомо, що Соловйов з дружиною та дітьми живуть у заміському будинку в Переділкіному.

Родина Соловйова живе у заміському особняку

Раніше "Телеграф" розповідав, що у синів Путіна та Кабаєвої нова "мама". Що за жінка називає себе нею і чому?