Вона "подарувала" голос Світличній та померла у Москві: як виглядає могила акторки Толбузіної з Донбасу

Толбузіна дублювала героїв у понад 300 стрічках

Зоя Толбузіна була успішною радянською актрисою театру і кіно, родом із України, як і Марія Стрєлкова. Вона грала у фільмах "Вогонь, вода і… Мідні труби", "Врятоване покоління", "Нові пригоди невловимих". Вона померла у 2017 році, проживши 94 роки. Сьогодні, 12 серпня, виповнюється 103-річниця від дня її народження.

Що відомо про Зою Толбузіну

Зоя Земнухова народилась у 1922 році у Дмитрівську, який сьогодні є Макіївкою Донецької області. У 1940 році Зоя почала навчання в акторській школі при кіностудії "Ленфільм". У 1941 році Земнухова пішла добровольцем на війну. Після демобілізації вона вступила до Інституту кінематографії імені Герасимова, який під час евакуації працював в Алма-Ату. Навчання завершила в Москві в 1946 році.

Толбузіна третя зліва направо, фото з мережі

Після вишу Земнухова вступила до трупи Театру-студії кіноактора. З 1954 року почала працювати на кіностудії імені Горького. Першу свою роль Земнухова виконала ще у 16 років у у фільмі "Паровоз без гальма", що вийшов на екрани у 1938 році.

У кіно Зоя зазвичай отримувала другорядні те епізодичні ролі. Наприклад, перевтілювалась у медсестру у воєнній стрічці "Сталінградська битва", гімназистку — у чорно-білому фільмі "Вони були першими", вчительку — в історичній драмі "Самотність", Настю — у музичній комедії "Кубанські козаки", імператрицю — у пригодницькому екшені "Корона Російської імперії, або Знову невловимий", адміністраторку — у комедії "Зірка екрану".

Толбузіна у фільмі "Кубанські козаки", фото з мережі

Окрім цього, Зоя з'являлась в епізодах у таких кінороботах, як "Земля і люди", "Далекі землі", "Смертельний ворог", "Великі голодні люди", "У пошуках чоловіка", "Сім солдатів", "Нові пригоди невловимих".

Толбузіна у фільмі "Нові пригоди невловимих", фото з мережі

Також актриса активно реалізовувалась у дубляжі. У її творчому доробку налічується понад 300 фільмів. Однією з найвідоміших картин стала "Діамантова рука", де її голосом звучала Світлана Світлична. Також вона дублювала Марину Владі у фільмі "Чарівниця", Анна-Марію Ферреро — у "Війні і мир", Андреа Парізі — у "Великій прогулянці".

Світлана Світлична у "Діамантовій руці", скриншот з фільму

Земнухова була дружиною відомого радянського актора та режисера Аркадія Толбузіна. У 1945 році у них з'явилась донька Ольга. Цікаво, що Зоя взяла прізвище чоловіка вже після його смерті у 1972 році.

Подружжя Толбузіних, колаж "Штуки-дрюки"

У 2000-х актриса грала у фільмах і серіалах "Черемушки", "Золоте теля", "Солдати 8", "Онук космонавта", "Без строку давності".

Зоя Толбузіна в серіалі "Золоте теля", скриншот "Штуки-дрюки"

Смерть і могила Зої Толбузіної

Актриса прожила до глибокої старості — відійшла у вічність у 94 роки. Її не стало у 2017 році. Толбузіну поховали на Ваганьковому кладовищі у Москві. Вона спочиває біля свого чоловіка, Аркадея Толбузіна. Зої встановили невеликий гранітний пам'ятник з чорно-білим портретом та особистими даними. Місце поховання супроводжується квітами.

Могила Зої Толбузіної, фото з мережі

Пам'ятник Зої Толбузіній, фото з мережі

