У Москві балон у "Дитячому світі" ледь не вбив генерала ФСБ: нові подробиці

Генерал перебуває в комі

Під час недавнього вибуху у центрі Москви ледь не загинув генерал прикордонної служби ФСБ Олексій Тітов. За офіційними даними, там стався вибух газового балона.

Інформацію з деталями про подію почали розповсюджувати 27 серпня російські телеграм-канали. Увага на повідомлення звернув аналітик Ігаль Левін.

У повідомленнях зазначено, що генерал перебуває у комі, а лікарі розглядають питання ампутації його ніг. Офіційно особа постраждалого не розкривається.

Відомо, що вибух стався 24 серпня у "Дитячому світі" на Луб’янці біля головної будівлі ФСБ. Тоді в російських ЗМІ писали, що загинула одна людина, а ще троє постраждали. Про причини події не повідомлялося, але згадувалося, що сталася розгерметизація балона з гелієм для надування куль на третьому поверсі будівлі.

Одна зі співробітниць будівлі розповідала, що епіцентром вибуху стало кафе "Шоколадниця", де силовики часто проводять неформальні зустрічі. Після вибуху будинком аж до першого поверху поширився "їдкий кислотний запах", хоча після цього співробітникам дали розпорядження говорити, що вибухнув газ.

Спочатку у ЗМІ повідомлялося, що потерпілим відірвало руки, а ще одна жінка отримала панічну атаку. Очевидці також повідомляли, що пожежна сигналізація увімкнулася лише через 10 хвилин після вибуху.

Як повідомлялося раніше, нафтопровід "Рязань — Москва" вибухнув 26 серпня на території Рязанської області. Він є одним із головних джерел постачання нафтопродуктів до російської столиці.