В Москве баллон в "Детском мире" едва не убил генерала ФСБ: новые подробности

Генерал пребывает в коме

Во время недавнего взрыва в центре Москвы едва не погиб генерал пограничной службы ФСБ Алексей Титов. По официальным данным, там произошел взрыв газового баллона.

Информацию с деталями о происшествии начали распространять 27 августа российские telegram-каналы. Внимание на сообщения обратил аналитик Игаль Левин.

В сообщениях указано, что генерал находится в коме, а врачи рассматривают вопрос об ампутации его ног. Официально личность пострадавшего не раскрывается.

Известно, что взрыв произошел 24 августа в "Детском мире" на Лубянке возле главного здания ФСБ. Тогда в российских СМИ писали, что погиб один человек и еще трое пострадали. О причинах происшествия не сообщалось, но упоминалось, что произошла разгерметизация баллона с гелием для надувания шаров на третьем этаже здания.

Одна из сотрудниц здания рассказывала, что эпицентром взрыва стало кафе "Шоколадница", где силовики часто проводят неформальные встречи. После взрыва по зданию вплоть до первого этажа распространился "едкий кислотный запах", хотя после этого сотрудникам дали распоряжение говорить, что взорвался газ.

Изначально в СМИ сообщалось, что пострадавшим оторвало руки, а еще одна женщина получила паническую атаку. Очевидцы также сообщали, что пожарная сигнализация включилась лишь спустя 10 минут после взрыва.

Как сообщалось ранее, нефтепровод "Рязань — Москва" взорвался 26 августа на территории Рязанской области. Он является одним из главных источников поставок нефтепродуктов в российскую столицу.