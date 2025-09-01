СБУ полює, як у тирі. Чому Крим став для Росії новою Чорнобаївкою та "білою плямою"

Півострів став транзитною територією для наших далекобійних ударних дронів

Менш як за тиждень Служба безпеки України уразила 17 російських систем протиповітряної оборони, "глушилок" та радіолокаційних станцій, чим ворога позбавляють можливості своєчасно виявляти цілі і протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. І окупований Росією Крим є однією з територій, куди наші спецслужби завдають масованих ударів.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, що саме відбувається у Криму.

За його словами, півострів став транзитною територією для наших далекобійних ударних дронів. І через його повітряний простір лежить найкоротший шлях до південно-західних регіонів Російської Федерації.

— Але є другий момент. Крим вже давно перетворився на "Чорнобаївку" для російської ППО. Тому що для захисту цієї території необхідно мати відповідну кількість засобів ППО малого, середнього, великого радіусу дії, забезпечувати їх радіолокаційними системами, комплексами радіоелектронної боротьби. Але Крим — він компактний. Там нема можливості великого маневру, несподіваного для ворога, — каже військовий експерт.

Він пояснив, що росіяни використовують для розміщення систем ППО розташований на заході півострова мис Тарханкут, у районі Феодосії — база для стоянки частини кораблів ЧФ РФ, виведених із Севастополя.

— Усі ці локації відомі. І це справжнє полювання, як в тирі. Але я його частіше порівнюю з Чорнобаївкою для російської ППО, тому що вони постійно туди завозять нові зразки протиповітряної оборони, поповнюючи знищені. А СБУ, ГУР МО України регулярно здійснюють нальоти саме з метою не тільки знищення окремих об'єктів на території Криму, а й РЛС, які є найскладнішим елементом будь-якої системи: протиповітряної, морської, — пояснює аналітик.

Він додав, що Росія має сотні пускових установок С-400 та С-300. Однак РЛС до них — десятки. І швидко їх відновити чи відремонтувати пошкоджені — неможливо. А виробити нові, — це ще більш енерговитратний процес. Тож усе, що окупанти завозять у Крим з материкової частини РФ, — знищується. Нові зразки техніки знімають з чергування в Росії, на території якої з'являються т.зв. "білі плями".

— У них і так була проблема з ешелонованою ППО, а зараз ще більша. Все це завозиться до Криму і знову знищується. І відбувається такий "кругообіг" на півострові. З одного боку, тут ми знищуємо цю компоненту, а в РФ для нас відкриваються нові коридори. Мабуть, саме тому наші ударні дрони з кожним днем стають більш і більш успішними по тилових зонах Російської Федерації, — підсумував Олександр Коваленко.

*Бої під Чорнобаївкою на Херсонщині, що тривали з лютого по листопад 2022 року, стали відомі завдяки успішним діям українських захисників, які неодноразово знищували російську техніку на території місцевого аеродрому.